LAm MI LA
LAmQuants homes calen per a fer un país,
MIquants països per a fer el món?
LAmQuantes llibertats per a fer la democràcia,
LAmllibertats?
LAmQuantes cases calen per a fer un carrer,
MIquants carrers per a fer una ciutat?
LAmQuants arbres per a fer un espai verd,
LAmun espai verd?
LAmQuants obrers calen per a fer una classe obrera,
MIquants burgesos calen per a fer una burgesia?
LAmQuantes lluites per a vèncer,
LAmquantes lluites?
LAmQuantes "apertures" calen per a trencar la tancadura,
MIquants pagesos calen per a fer una pagesia?
LAmQuantes amnisties calen per a fer l'amnistia,
LAml'amnistia?
LAAixò em preguntava el vent a mi mateix,
MIaixò em preguntava jo a mi mateix.
LAmQui pregunta ja respon,
LAmqui respon també pregunta.
LAmUn home no fa un país.
LAmUn país no fa el món,
MIuna llibertat no fa la democràcia,
LAmllibertat.
LAmUna casa no fa un carrer.
MIUn carrer no fa una ciutat,
MIun arbre no fa un espai verd,
LAmun espai verd.
LAmUn obrer no fa una classe obrera.
MIUn burgès no fa una burgesia,
MIuna lluita no fa la victòria,
LAmuna lluita.
LAmUna "apertura" no trenca la tancadura.
MIUn pagès no fa una pagesia,
MIuna amnistia no fa l'amnistia,
LAml'amnistia.
LAAixò em preguntava el vent a mi mateix,
MIaixò em preguntava jo a mi mateix.
LAQui pregunta ja respon,
LAqui respon també pregunta.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.