LA Soc al SOL bar amb el cu LA bata a la SOL mà,

LA tot a SOL gust i ben a LA palan SOL cat,

LA quan, de SOL sobte, tot l'en LA cant s'ha tren SOL cat. LA



MI7 RE#7 RE7

RE Oh! No! DO Vull sa RE ber qui ha DO estat el LA brut, SOL LA SOL

RE ara DO que comen RE çava a DO sentir-me a LA gust. SOL LA SOL

Digue'm la MI7 veritat: RE#7 RE7

qui s'ha llu MI7 fat? RE#7 RE7



LA Soc al SOL cine amb la LA nena al cos SOL tat,

LA estic SOL començant a LA fotre-li SOL mà,

LA quan, de SOL sobte, vaig i co LA menço a ensu SOL mar. LA



MI7 RE#7 RE7

RE Oh! No! DO Vull sa RE ber qui ha DO estat el LA brut, SOL LA SOL

RE ara DO que comen RE çava a DO sentir-me a LA gust. SOL LA SOL

Digue'm la MI7 veritat: RE#7 RE7

qui s'ha llu MI7 fat? RE#7 RE7



LA Mare de SOL Déu de LA Montser SOL rat,

LA feu-me SOL dir la LA veri SOL tat,

LA doncs es SOL tic una mi LA queta empre SOL nyat. LA



MI7 RE#7 RE7

RE i, per DO favor, vull RE saber qui DO ha estat el LA brut, SOL LA SOL

RE ara DO que comen RE çava a DO sentir-me a LA gust. SOL LA SOL

Digue'm la MI7 veritat: RE#7 RE7

qui s'ha llu MI7 fat? RE#7 RE7



LA N'estic SOL fart de tanta LA gent que se'n SOL va

LA del SOL cul sense po LA der-se aguan SOL tar;

LA deixen SOL tot l'aire con LA tami SOL nat. LA



MI7 RE#7 RE7

RE i, per DO favor, vull RE saber qui DO ha estat el LA brut, SOL LA SOL

RE ara DO que comen RE çava a DO sentir-me a LA gust. SOL LA SOL

Digue'm la MI7 veritat: RE#7 RE7

qui s'ha MI7 llufat? RE#7 RE7

Digue'm la MI7 veritat: RE#7 RE7

qui s'ha MI7 llufat? RE#7 RE7

Digue'm la MI7 veritat: RE#7 RE7

qui s'ha MI7 llufat? RE#7 RE7