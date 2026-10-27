LASoc al SOLbar amb el cuLAbata a la SOLmà, LAtot a SOLgust i ben aLApalanSOLcat, LAquan, de SOLsobte, tot l'enLAcant s'ha trenSOLcat. LA
MI7RE#7RE7 REOh! No! DOVull saREber qui ha DOestat el LAbrut, SOLLASOL REara DOque comenREçava a DOsentir-me a LAgust. SOLLASOL Digue'm la MI7veritat: RE#7RE7 qui s'ha lluMI7fat? RE#7RE7
LASoc al SOLcine amb la LAnena al cosSOLtat, LAestic SOLcomençant a LAfotre-li SOLmà, LAquan, de SOLsobte, vaig i coLAmenço a ensuSOLmar. LA
MI7RE#7RE7 REOh! No! DOVull saREber qui ha DOestat el LAbrut, SOLLASOL REara DOque comenREçava a DOsentir-me a LAgust. SOLLASOL Digue'm la MI7veritat: RE#7RE7 qui s'ha lluMI7fat? RE#7RE7
LAMare de SOLDéu de LAMontserSOLrat, LAfeu-me SOLdir la LAveriSOLtat, LAdoncs esSOLtic una miLAqueta empreSOLnyat. LA
MI7RE#7RE7 REi, per DOfavor, vull REsaber qui DOha estat el LAbrut, SOLLASOL REara DOque comenREçava a DOsentir-me a LAgust. SOLLASOL Digue'm la MI7veritat: RE#7RE7 qui s'ha lluMI7fat? RE#7RE7
LAN'estic SOLfart de tanta LAgent que se'n SOLva LAdel SOLcul sense poLAder-se aguanSOLtar; LAdeixen SOLtot l'aire conLAtamiSOLnat. LA
MI7RE#7RE7 REi, per DOfavor, vull REsaber qui DOha estat el LAbrut, SOLLASOL REara DOque comenREçava a DOsentir-me a LAgust. SOLLASOL Digue'm la MI7veritat: RE#7RE7 qui s'ha MI7llufat? RE#7RE7 Digue'm la MI7veritat: RE#7RE7 qui s'ha MI7llufat? RE#7RE7 Digue'm la MI7veritat: RE#7RE7 qui s'ha MI7llufat? RE#7RE7