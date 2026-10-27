Qui s'ha llufat? (Acords)

Soc al bar amb el cubata a la mà

Acords Acords
Els Pets
els pets 1995 vine a la festa
els pets 1995 vine a la festa
LASoc al SOLbar amb el cuLAbata a la SOLmà,
LAtot a SOLgust i ben aLApalanSOLcat,
LAquan, de SOLsobte, tot l'enLAcant s'ha trenSOLcat. LA

MI7 RE#7 RE7
REOh! No! DOVull saREber qui ha DOestat el LAbrut, SOL LA SOL
REara DOque comenREçava a DOsentir-me a LAgust. SOL LA SOL
Digue'm la MI7veritat: RE#7 RE7
qui s'ha lluMI7fat? RE#7 RE7

LASoc al SOLcine amb la LAnena al cosSOLtat,
LAestic SOLcomençant a LAfotre-li SOLmà,
LAquan, de SOLsobte, vaig i coLAmenço a ensuSOLmar. LA

MI7 RE#7 RE7
REOh! No! DOVull saREber qui ha DOestat el LAbrut, SOL LA SOL
REara DOque comenREçava a DOsentir-me a LAgust. SOL LA SOL
Digue'm la MI7veritat: RE#7 RE7
qui s'ha lluMI7fat? RE#7 RE7

LAMare de SOLDéu de LAMontserSOLrat,
LAfeu-me SOLdir la LAveriSOLtat,
LAdoncs esSOLtic una miLAqueta empreSOLnyat. LA

MI7 RE#7 RE7
REi, per DOfavor, vull REsaber qui DOha estat el LAbrut, SOL LA SOL
REara DOque comenREçava a DOsentir-me a LAgust. SOL LA SOL
Digue'm la MI7veritat: RE#7 RE7
qui s'ha lluMI7fat? RE#7 RE7

LAN'estic SOLfart de tanta LAgent que se'n SOLva
LAdel SOLcul sense poLAder-se aguanSOLtar;
LAdeixen SOLtot l'aire conLAtamiSOLnat. LA

MI7 RE#7 RE7
REi, per DOfavor, vull REsaber qui DOha estat el LAbrut, SOL LA SOL
REara DOque comenREçava a DOsentir-me a LAgust. SOL LA SOL
Digue'm la MI7veritat: RE#7 RE7
qui s'ha MI7llufat? RE#7 RE7
Digue'm la MI7veritat: RE#7 RE7
qui s'ha MI7llufat? RE#7 RE7
Digue'm la MI7veritat: RE#7 RE7
qui s'ha MI7llufat? RE#7 RE7

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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