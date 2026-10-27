RE♭Qui soc jo em persegueix com una fletxa, saps el meu SOL♭nom, però no el que vull ni el que he viscut en les temRE♭pestes on he caigut, i busco qui SOL♭soc si ja no ric, si estic content, ni em reconec davant dels RE♭altres, i vull ser valent i contiLA♭nuar, deconstruir per dibuiMI♭mxar-me, ple de bellesa al miSOL♭rar-me, sentir-me ple, seguir apreLA♭nent.
Rere aRE♭questa disfressa que em poSOL♭so per cantar soc molt SI♭mmés vulnerable del que LA♭jo sé mostrar. Rere aRE♭questa cuirassa rau la inSOL♭seguretat, dormen SI♭mtots els meus monstres aLA♭tents per sortir a passeSOL♭jar.
I si és RE♭la por qui decideix tanSOL♭tes vegades, vull prenSI♭mdre els fils, les meves regnes LA♭i escapar dels seus deRE♭signis, desterrar-la SOL♭molt lluny d’aquí. Cal conSI♭mtinuar, deLA♭construir per dibuixar-SOL♭me, ple de belleRE♭sa al mirar-me, sentir-me ple, SOL♭seguir aprenent.
Rere aRE♭questa disfressa que em poSOL♭so per cantar soc molt SI♭mmés vulnerable del que LA♭jo sé mostrar. Rere aRE♭questa cuirassa rau la inSOL♭seguretat, dormen SI♭mtots els meus monstres aLA♭tents per sortir a passeSOL♭jar.
Qui soc MI♭mjo? Un tros de temps, un tancar LA♭d’ulls, guspira suau, soc un paRE♭lau, un temple imFA7mens o un boSI♭mcí del teu desSI♭7tí, pols esMI♭mtel·lar flotant perduda al mig del buit, soc un veLA♭ler que solca els dies tot penRE♭sant què hi fem aFA7quí, quin sentit SI♭mté, i jo no ho SOL♭sé. MI♭mEl gran misteri s’esdevé, LA♭el SOL♭gran misteri s’esdevé. LASIRE♭