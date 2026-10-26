FA#mQui tan segurs consells vas encercant, REmalastruc, enfastijat de viure, SOLamic de plor e desamic de riure? FA#m¿Com soferràs los mals qui et són davant?
FA#mAcuita't, doncs, a la mort qui t'espera.
SOLE per tos mals te allongues los jorns: SOLaitant és lluny ton delitós sojorns FA#mcon vols fugir a la mort falaguera.
SOLBraços oberts és eixiFA#mda a carrera, SOLplorant sos ulls per soFA#mbres de gran goig.
SOLMelodiós cantar FA#mde sa veu oig, SOLdient: "Amic, ix de caFA#msa estrangera.
FA#mEn delit prenc donar-te ma favor.
FA#mQue per null temps home nat l'ha sentida, FA#mcar jo defuig a tot home que em crida, FA#mprenent aquell qui fuig de ma rigor".
REAb ulls plorant e cara de terror, REcabells rompent ab grans udolaments, SOLla Vida em vol donar heretaments FA#me d'aquells dons vol que sia senyor.
FA#mCridant ab veu horrible i dolorosa.
FA#mTal com la Mort crida al benauirat SOL(car si l'hom és a mals aparellat, FA#mla veu de Mort li és melodiosa. FA#mLa veu de Mort li és melodiosa).
SOLNull hom conec o dona a mon semblant, FA#mque, dolorit per Amor, faça plànyer; SOLjo són aquell de qui es deu hom complànyer, FA#mcar, de mon cor, la sang se'n va llunyant.
SOLLlir entre cards, l'hora FA#msent acostada SOLque civilment és ma FA#mvida finida: SOLpuix que del tot ma esperança és FA#mfugida, SOLma arma roman en aquest món FA#mdamnada. REMa arma roman en aquest món damnada.