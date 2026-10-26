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Qui tans segurs consells vas encercant (Acords)

Quins tan segurs consells vas encercant

Acords Acords
Raimon
raimon per destruir aquell qui l ha desert
raimon per destruir aquell qui l ha desert
FA#m SOL RE

FA#mQui tan segurs consells vas encercant,
REmalastruc, enfastijat de viure,
SOLamic de plor e desamic de riure?
FA#m¿Com soferràs los mals qui et són davant?

FA#mAcuita't, doncs, a la mort qui t'espera.

SOLE per tos mals te allongues los jorns:
SOLaitant és lluny ton delitós sojorns
FA#mcon vols fugir a la mort falaguera.

SOLBraços oberts és eixiFA#mda a carrera,
SOLplorant sos ulls per soFA#mbres de gran goig.

SOLMelodiós cantar FA#mde sa veu oig,
SOLdient: "Amic, ix de caFA#msa estrangera.

FA#mEn delit prenc donar-te ma favor.

FA#mQue per null temps home nat l'ha sentida,
FA#mcar jo defuig a tot home que em crida,
FA#mprenent aquell qui fuig de ma rigor".

REAb ulls plorant e cara de terror,
REcabells rompent ab grans udolaments,
SOLla Vida em vol donar heretaments
FA#me d'aquells dons vol que sia senyor.

FA#mCridant ab veu horrible i dolorosa.

FA#mTal com la Mort crida al benauirat
SOL(car si l'hom és a mals aparellat,
FA#mla veu de Mort li és melodiosa.
FA#mLa veu de Mort li és melodiosa).

SOLNull hom conec o dona a mon semblant,
FA#mque, dolorit per Amor, faça plànyer;
SOLjo són aquell de qui es deu hom complànyer,
FA#mcar, de mon cor, la sang se'n va llunyant.

SOLLlir entre cards, l'hora FA#msent acostada
SOLque civilment és ma FA#mvida finida:
SOLpuix que del tot ma esperança és FA#mfugida,
SOLma arma roman en aquest món FA#mdamnada.
REMa arma roman en aquest món damnada.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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