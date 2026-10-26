Intro:
SOL RE MIm SIm x4 SOLQui va ma REtar el MImSr. Cor SImdills? SOLGuardo un tros REde fil, guardo MImun tros de SImfil, SOLque vaig trobar REa l’es MImcena del SImcrim, SOLmentre un polici REa menja MImun tros de pas SImtís. SOLQui va ma REtar al MImSr. Cor SImdills? SOLUn desco REsit és un MImdesco SImsit, SOLtinc una lupa REi la pen MImso fer ser SImvir SOLper enxampar REel sonat MImde l’assas SImsí. LABusco de MImtalls, SOLbusco res SIposta. MIEncenc la SOL#mpipa, que LApensaré mi DO#mllor. LAVeig un camí, MImem SOLcalço les u SIlleres. MINo hi ha qui SOL#mem tussi. LAAdéu, Sherlock Hol DO#mmes! SOLQui va ma REtar el MImSr. Cor SImdills? SOLTinc un bo REtó, tinc MImun bo SImtó, SOLque vaig trobar REa l’es MImcena del SImfilm, SOLuna silueta REfeta a MImterra amb un SImguix. SOLQui va par RElar amb el MImSr. Cor SImdills? SOLHores a REbans, mi MImnuts a SImbans SOLque el deco RErat es MImdeste SImnyís, SOLque els seus nu REsos per MImdessin sen SImtit? LABusco de MImtalls, SOLbusco res SIposta. MIEncenc la SOL#mpipa, que LApensaré mi DO#mllor. LAVeig un camí, MImem SOLcalço les u SIlleres. MINo hi ha qui SOL#mem tussi. LAAdéu, Sherlock Hol DO#mmes! LAM’han dit que l’han MImvist a Ha SOLwaii amb SIml’Elvis, LAque juguen a MImcartes i que SOLparlen de SImfutbol. LAEscriuen can MImçons i SOLdesprés les SImcremen, LAi veuen MImcom surt el SOLsol, que no s’apaga REmai. LAm→Maaa SOL→aaaa REaaai! LAm→Maaa SOL→aaaa REaaai! LAm→Maaa SOL→aaaa REaaai! LAm→Maaa SOL→aaaa REaaai! LAm→Maaa SOL→aaaa REaaai! LAm→Maaa SOL→aaaa REaaai! LAm→Maaa SOL→aaaa REaaai! LAm→Maaa SOL→aaaa REaaai! LAm→ SOL→ RE x6
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