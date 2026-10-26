Qui va matar al Sr. Cordills (Acords)

Qui va matar el Sr. Cordills?

Acords Acords
Blaumut
blaumut el primer arbre del bosc
blaumut el primer arbre del bosc
Intro: SOL RE MIm SIm x4

SOLQui va maREtar el MImSr. CorSImdills?
SOLGuardo un tros REde fil, guardo MImun tros de SImfil,
SOLque vaig trobar REa l’esMImcena del SImcrim,
SOLmentre un policiREa menja MImun tros de pasSImtís.

SOLQui va maREtar al MImSr. CorSImdills?
SOLUn descoREsit és un MImdescoSImsit,
SOLtinc una lupa REi la penMImso fer serSImvir
SOLper enxampar REel sonat MImde l’assasSImsí.

LABusco deMImtalls, SOLbusco resSIposta.
MIEncenc la SOL#mpipa, que LApensaré miDO#mllor.
LAVeig un camí, MImem SOLcalço les uSIlleres.
MINo hi ha qui SOL#mem tussi. LAAdéu, Sherlock HolDO#mmes!

SOLQui va maREtar el MImSr. CorSImdills?
SOLTinc un boREtó, tinc MImun boSImtó,
SOLque vaig trobar REa l’esMImcena del SImfilm,
SOLuna silueta REfeta a MImterra amb un SImguix.

SOLQui va parRElar amb el MImSr. CorSImdills?
SOLHores aREbans, miMImnuts aSImbans
SOLque el decoRErat es MImdesteSImnyís,
SOLque els seus nuREsos perMImdessin senSImtit?

LABusco deMImtalls, SOLbusco resSIposta.
MIEncenc la SOL#mpipa, que LApensaré miDO#mllor.
LAVeig un camí, MImem SOLcalço les uSIlleres.
MINo hi ha qui SOL#mem tussi. LAAdéu, Sherlock HolDO#mmes!

LAM’han dit que l’han MImvist a HaSOLwaii amb SIml’Elvis,
LAque juguen a MImcartes i que SOLparlen de SImfutbol.
LAEscriuen canMImçons i SOLdesprés les SImcremen,
LAi veuen MImcom surt el SOLsol, que no s’apaga REmai.

LAm→MaaaSOL→aaaaREaaai!
LAm→MaaaSOL→aaaaREaaai!
LAm→MaaaSOL→aaaaREaaai!
LAm→MaaaSOL→aaaaREaaai!
LAm→MaaaSOL→aaaaREaaai!
LAm→MaaaSOL→aaaaREaaai!
LAm→MaaaSOL→aaaaREaaai!
LAm→MaaaSOL→aaaaREaaai!

LAm→ SOL→ RE x6

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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