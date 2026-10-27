MIm
Ombra de pinar dorDOment
amb sol filtrat de migSOLdia;
no corre un alè de MImvent,
que tamREbé s'ensopiMImria.
I de sobte, DOamb lleu frissament,
una branca s'esSOLtremia:
era un oDOcell que hi SOLvenia,
era el REsospir d'un abMImsent.
DO SOL RE MIm
DO SOL RE MIm
Ombra de pinar dorDOment,
una branca s'estreSOLmia:
era un oDOcell que hi SOLvenia,
era el REsospir d'un abMImsent.
Era un oDOcell que hi veSOLnia,
era el sosREpir d'un abMImsent.
Ombra de pinar DOdorment,
una branca s'estreMImmia, DO
s'estremiMIma,DOs'esMImtreDOmia,
s'estremiMIma.
Ombra de pinar dorDOment,
una branca s'estreSOLmia:
era un oDOcell que hi veSOLnia,
era el sosREpir d'un abMImsent.
Era un oDOcell que hi veSOLnia,
era el sosREpir d'un abMImsent.
Ombra de pinar dorDOment,
una branca s'esSOLtremia:
era un oDOcell que hi veSOLnia,
era el sosREpir d'un abMImsent.
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