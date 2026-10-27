DOQuina sort que tinc SOLque el dia vint-i-cinc FAja no som a l’escola, SOLperò seré molt feliç.
DONo sé encara què farem FAperquè potser és un secret. FANomés sé que el passaré SOLamb la gent que estimo més.
DOQuina sort que tinc SOLque el dia vint-i-cinc FAcelebrem el Nadal SOLi serà ben divertit.
DONo sé on anirem, FAperò segur que cantarem FAtotes aquelles nadales SOLque de sempre coneixem.
FAQuina SOLsort tenim DO DOd’estar cantant tots junts aquest matí.
FAQuina SOLsort que tinc DO de tenir algú al cosDO7tat que em fa feliç. FAQuina SOLsort que tinc, LAm FAperquè si tu no hi fossis, SOLen el meu món hi hauria un buit. DO
DOQuina sort que tinc SOLque el Nadal no ha arribat, FAperò avui a l’escola SOLel comencem a celebrar.
DOAnem ben engalanats FAper fer un concert elegant. FAAra ens acomiadarem SOLi ens retrobem el proper any.
FAQuina SOLsort tenim DO DOd’estar cantant tots junts aquest matí. FAQuina SOLsort que tinc DO de tenir algú al cosDO7tat que em fa feliç. FAQuina SOLsort que tinc, LAm FAperquè si tu no hi fossis, SOLen el meu món hi hauria un buit. DO
FAPerquè si tu no hi ets, SOLel Nadal no té sentit. DO