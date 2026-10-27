Quina sort (Acords)

Quina sort que tinc

Acords Acords
Gal·la
DO

DOQuina sort que tinc
SOLque el dia vint-i-cinc
FAja no som a l’escola,
SOLperò seré molt feliç.

DONo sé encara què farem
FAperquè potser és un secret.
FANomés sé que el passaré
SOLamb la gent que estimo més.

DOQuina sort que tinc
SOLque el dia vint-i-cinc
FAcelebrem el Nadal
SOLi serà ben divertit.

DONo sé on anirem,
FAperò segur que cantarem
FAtotes aquelles nadales
SOLque de sempre coneixem.

FAQuina SOLsort tenim DO
DOd’estar cantant tots junts aquest matí.

FAQuina SOLsort que tinc DO
de tenir algú al cosDO7tat que em fa feliç.
FAQuina SOLsort que tinc, LAm
FAperquè si tu no hi fossis,
SOLen el meu món hi hauria un buit. DO

DOQuina sort que tinc
SOLque el Nadal no ha arribat,
FAperò avui a l’escola
SOLel comencem a celebrar.

DOAnem ben engalanats
FAper fer un concert elegant.
FAAra ens acomiadarem
SOLi ens retrobem el proper any.

FAQuina SOLsort tenim DO
DOd’estar cantant tots junts aquest matí.
FAQuina SOLsort que tinc DO
de tenir algú al cosDO7tat que em fa feliç.
FAQuina SOLsort que tinc, LAm
FAperquè si tu no hi fossis,
SOLen el meu món hi hauria un buit. DO

FAPerquè si tu no hi ets,
SOLel Nadal no té sentit. DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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