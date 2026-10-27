Raons que rimen (Acords)

Em parleu d'una tristesa

Acords Acords
Falsterbo 3
falsterbo 3 ja no tinc altra sortida
falsterbo 3 ja no tinc altra sortida
DOEm SOLparleu d'una tristesa,
FAla DOvinguda de l'hivern,
LAmcreMImieu que és el final
quan FAres SOLno pot esboirar
ni els DOsomMImnis que heu somiat,
ni una esFApeDOrança oblidada,
i em diLAmeu MImque voleu restar amb mi,
que voSOLleu ser els meus amics
i us preFAgunteu: on anem,
on hi ha un DOvers, uSOLna raó?
I no LAmpodeu MImacceptar
que és temps SOLde recomençar,
de ser tan FAclars com els infants,
d'estiDOmar-nos, perquè SOLno som uns estranys.

Jo tinc DOles MImflors i els infants
per gerFAmaDOnes i germans,
el LAmseu MImsomriure ample i sincer
aFAleSOLgra un dia plujós.
Com la múDOsiMImca suau
d'una tarFAda DOvora el mar,
són proLAmmeMImses d'un futur
que esdeSOLvinFAdran DOrealitat.

Quan s'enfonSOLsen les ciutats
i hem deFAserDOtat de ser lliures,
el LAmsol MImes pon aviat
i sents FAfred SOLi et sents cansat.
Està esDOcrit MImen els deserts
i en el FAcor DOde tots els homes,
en les LAmmans MImi els pensaments
dels qui es SOLfan com els infants.
Només FAels qui es fan com ells
podran reDOtroSOLbar la llibertat.

Jo tinc DOles MImflors i els infants
per gerFAmaDOnes i germans,
el LAmseu MImsomriure ample i sincer
aFAleSOLgra un dia plujós.
Com la múDOsiMImca suau
d'una tarFAda DOvora el mar,
són proLAmmeMImses d'un futur
que esdeSOLvinFAdran DOrealitat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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