Quan era pe
REmtit, mirava SOLTN,
era el
DO2008, la tele amb an LAmtena.
Quan cau Wall
REmStreet, van venir les pe SOLnes,
però sort que eres
DOtu sempre qui les deia. FAHem crescut amb la teva veu,
Cata
DOlunya en silenci de 9 a 10,
i ara
FAsurts a la tele i no ens ho creiem,
perquè
DOtu, només tu!
Raquel
REmSans, no m’ho espe SOLrava.
Raquel
DOSans. Joder! Quina mi LAmrada!
Washing
REmton, Arnold Schwarze SOLnegger,
Xavi Co
DOral, diga’m de què LA7parlàveu.
Raquel
REmSans, SOLRaquel DO→ LAmSans.
Ai! Ra
REmquel. SOLAi! Raquel DO→ LA7Sans.
Al cap de vint
REmanys, em truquen d’un pro SOLgrama
i em diuen que
DOve una tal Ra LAmquel.
I, si et dic la ve
REmritat, no m’ho espe SOLrava,
Laura,
DOno em prenguis el pèl!
El primer
REmdia et vam dir que eres una jabata,
però tu ens vas corre
SOLgir… (Això és una castellanada!) FAMil minuts i un dia junts amb SOLtu, només tu!
Raquel
REmSans, no m’ho espe SOLrava.
Raquel
DOSans. Joder! Quina mi LAmrada!
Washing
REmton, Arnold Schwarze SOLnegger,
Xavi Co
DOral, diga’m de què LA7parlàveu.
Raquel
REmSans, SOLRaquel DO→ LAmSans.
Ai! Ra
REmquel. SOLAi! Raquel DO→ LA7Sans.
Quin hor
REmror, necessito DOluxe ja. SOL
Quin hor
REmror, necessito DOluxe ja. SOL
Quin hor
REmror, necessito DOluxe ja. SOL
Quin horror, necessito luxe
DOja.
Quin hor
REmror, necessito DOluxe ja. SOL
Quin hor
REmror, necessito DOluxe ja. SOL
Quin hor
REmror, necessito DOluxe ja. SOL
Quin horror, quin hor
DOror!
Raquel
REmSans… SOL
És impos
DOsible no esti LAmmar-te.
Ai! Ra
REmquel, SOL
per tu em vaig instal·
DOlar TV3 a la carta.
Raquel
REmSans, com derrapa SOLva.
Raquel
DOSans. Joder! Quina mi LAmrada!
Washing
REmton, Arnold Schwarze SOLnegger,
Xavi Co
DOral, diga’m de què LA7parlàveu.
Raquel
REmSans, SOLRaquel DO→ LAmSans.
Ai! Ra
REmquel. SOLAi! Raquel DO→ LA7Sans.
Raquel
REmSans, TV3, La Traves SOLsa.
era el
Quan cau Wall
però sort que eres
Cata
i ara
perquè
Raquel
Raquel
Washing
Xavi Co
Raquel
Ai! Ra
Al cap de vint
i em diuen que
I, si et dic la ve
Laura,
El primer
però tu ens vas corre
Raquel
Raquel
Washing
Xavi Co
Raquel
Ai! Ra
Quin hor
Quin hor
Quin hor
Quin horror, necessito luxe
Quin hor
Quin hor
Quin hor
Quin horror, quin hor
Raquel
És impos
Ai! Ra
per tu em vaig instal·
Raquel
Raquel
Washing
Xavi Co
Raquel
Ai! Ra
Raquel