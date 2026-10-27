Raquel Sans ft The Tyets (Acords)

Quan era petit, mirava TN

Acords Acords
Miki Núñez
Quan era peREmtit, mirava SOLTN,
era el DO2008, la tele amb anLAmtena.
Quan cau Wall REmStreet, van venir les peSOLnes,
però sort que eres DOtu sempre qui les deia.

FAHem crescut amb la teva veu,
CataDOlunya en silenci de 9 a 10,
i ara FAsurts a la tele i no ens ho creiem,
perquè DOtu, només tu!

Raquel REmSans, no m’ho espeSOLrava.
Raquel DOSans. Joder! Quina miLAmrada!
WashingREmton, Arnold SchwarzeSOLnegger,
Xavi CoDOral, diga’m de què LA7parlàveu.
Raquel REmSans,SOLRaquel DO→LAmSans.
Ai! RaREmquel.SOLAi! Raquel DO→LA7Sans.

Al cap de vint REmanys, em truquen d’un proSOLgrama
i em diuen que DOve una tal RaLAmquel.
I, si et dic la veREmritat, no m’ho espeSOLrava,
Laura, DOno em prenguis el pèl!

El primer REmdia et vam dir que eres una jabata,
però tu ens vas correSOLgir… (Això és una castellanada!)
FAMil minuts i un dia junts amb SOLtu, només tu!

Raquel REmSans, no m’ho espeSOLrava.
Raquel DOSans. Joder! Quina miLAmrada!
WashingREmton, Arnold SchwarzeSOLnegger,
Xavi CoDOral, diga’m de què LA7parlàveu.
Raquel REmSans,  SOLRaquel DO→LAmSans.
Ai! RaREmquel.  SOLAi! Raquel DO→LA7Sans.

Quin horREmror, necessito DOluxe ja. SOL
Quin horREmror, necessito DOluxe ja. SOL
Quin horREmror, necessito DOluxe ja. SOL
Quin horror, necessito luxe DOja.

Quin horREmror, necessito DOluxe ja. SOL
Quin horREmror, necessito DOluxe ja. SOL
Quin horREmror, necessito DOluxe ja. SOL
Quin horror, quin horDOror!

Raquel REmSans… SOL
És imposDOsible no estiLAmmar-te.
Ai! RaREmquel, SOL
per tu em vaig instal·DOlar TV3 a la carta.

Raquel REmSans, com derrapaSOLva.
Raquel DOSans. Joder! Quina miLAmrada!
WashingREmton, Arnold SchwarzeSOLnegger,
Xavi CoDOral, diga’m de què LA7parlàveu.
Raquel REmSans,  SOLRaquel DO→LAmSans.
Ai! RaREmquel.  SOLAi! Raquel DO→LA7Sans.

Raquel REmSans, TV3, La TravesSOLsa.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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