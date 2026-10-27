Rebolcades (Acords)

Ens vam trobar una clara nit de lluna plena

Acords Acords
Setrill
setrill ressona un crit
setrill ressona un crit
REmEns vam trobar una FAclara nit de lluna plena,
DOtu i jo estirats, els dos bevent, fent-nos la guerra.
Versos, petons, rialles, crits i SI♭rebolcades i
REmallà al fons les oFAnes dibuixant a terra.
Buidem les REmments de tots els nostres pensaments, FA
l’omplim de DOdesitjos màgics i valents.

Com dos REmferes en acció, FA
buidem DOla ment, omplim els cors,
batecs calents a mil cops per SI♭segon.
REmCom dos joves FAamb passió,
somiem valents trencant DOles pors,
temptem els nostres cossos SI♭a la calor.

Vam somiar REmque no acabés mai aquell dia, FA
tu i jo inDOtentant ballar la nostra melodia.
Vam jugar, trencant les regles, la parSI♭tida,
REmi allà al fons la llum FAdel far que tot ho guia.
Buidem les REmments de tots els nostres pensaments, FA
l’omplim de DOdesitjos màgics i valents.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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