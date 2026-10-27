Versos, petons, rialles, crits i
Buidem les
l’omplim de
Com dos
buidem
batecs calents a mil cops per
somiem valents trencant
temptem els nostres cossos
Vam somiar
tu i jo in
Vam jugar, trencant les regles, la par
Buidem les
l’omplim de
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