SOL#mTrenco FA#el MIsiSIlenci que porta el vent,
SOL#mque FA#mou MIles SIflors sota el sol rogenc.
SOL#mMirada FA#moMIlla SIen l'horitzó,
SOL#mavui FA#la viMIda SIés un tresor.
SOL#mTot ha FA#passat, si us plau, no ploris més.
SOL#mTot ha RE#mmarxat, ja no hem de témer res.
SOL#mEl treFA#molor que sento en el meu cos
MIés de força i valor.
SOL#mLa meFA#va baMItaSIlla per fi he guanyat.
SOL#mReconsFA#truMIïm SIels somnis, seguim lluitant.
SOL#mNo sé FA#si MIreSIcordes tot el que ha passat,
SOL#mperò aFA#queMIlla SIguerra per fi ha acabat.
SOL#mTot ha FA#passat, si us plau, no ploris més.
SOL#mTot ha RE#mmarxat, ja no hem de témer res.
SOL#mEl treFA#molor que sento en el meu cos
MIés de força i valor.
SIVull ser el FA#fred d'aquest hiSOL#mvern, ser valent;
MItu, FA#l'aSOL#mbric que ha cobert pel meu desig.
SITinc per cert FA#que viuSOL#mré el present
MIsent feliç, FA#aprofitant SOL#mcada moment.
Tot ha FA#passat, ara ja entenc per què.
SOL#mTot ha RE#mmarxat, tots els dolors si també.
SOL#mEl treFA#molor que sento dintre meu
MIés l'adéu.
SIVull ser el FA#fred d'aquest hiSOL#mvern, ser valent;
MItu, FA#l'aSOL#mbric que ha cobert pel meu desig.
SITinc per cert FA#que viuSOL#mré el present
MIsent feliç, FA#aprofitant SOL#mcada moment.
REJa LAsoc SImlliure com el vent, de ponent;
SOLtu LAno SImveus aquell anhel que porta el vent.
RESiLAgues SImel fred d'aquest hivern, ben valent;
SOLjo LAseré SImel teu abric en tot moment.
SOL#mEixuga FA#les MI→SIllàgrimes, ja ha passat.
SOL#mLa viSIda DO#t'esSIpera, endavant.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.