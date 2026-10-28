Reconstruïm els somnis (Acords)

Trenco el silenci que porta el vent

Acords Acords
Noctämbuls
noctambuls torres d ivori
noctambuls torres d ivori
SOL#mTrenco FA#el MIsiSIlenci que porta el vent,
SOL#mque FA#mou MIles SIflors sota el sol rogenc.
SOL#mMirada FA#moMIlla SIen l'horitzó,
SOL#mavui FA#la viMIda SIés un tresor.

SOL#mTot ha FA#passat, si us plau, no ploris més.
SOL#mTot ha RE#mmarxat, ja no hem de témer res.
SOL#mEl treFA#molor que sento en el meu cos
MIés de força i valor.

SOL#mLa meFA#va baMItaSIlla per fi he guanyat.
SOL#mReconsFA#truMIïm SIels somnis, seguim lluitant.
SOL#mNo sé FA#si MIreSIcordes tot el que ha passat,
SOL#mperò aFA#queMIlla SIguerra per fi ha acabat.

SOL#mTot ha FA#passat, si us plau, no ploris més.
SOL#mTot ha RE#mmarxat, ja no hem de témer res.
SOL#mEl treFA#molor que sento en el meu cos
MIés de força i valor.

SIVull ser el FA#fred d'aquest hiSOL#mvern, ser valent;
MItu, FA#l'aSOL#mbric que ha cobert pel meu desig.
SITinc per cert FA#que viuSOL#mré el present
MIsent feliç, FA#aprofitant SOL#mcada moment.

Tot ha FA#passat, ara ja entenc per què.
SOL#mTot ha RE#mmarxat, tots els dolors si també.
SOL#mEl treFA#molor que sento dintre meu
MIés l'adéu.

SIVull ser el FA#fred d'aquest hiSOL#mvern, ser valent;
MItu, FA#l'aSOL#mbric que ha cobert pel meu desig.
SITinc per cert FA#que viuSOL#mré el present
MIsent feliç, FA#aprofitant SOL#mcada moment.

REJa LAsoc SImlliure com el vent, de ponent;
SOLtu LAno SImveus aquell anhel que porta el vent.
RESiLAgues SImel fred d'aquest hivern, ben valent;
SOLjo LAseré SImel teu abric en tot moment.

SOL#mEixuga FA#les MI→SIllàgrimes, ja ha passat.
SOL#mLa viSIda DO#t'esSIpera, endavant.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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