Intro:
FA SI♭ x4 FARecorda'm d'Ir SI♭landa, FAaquell vent SI♭tan blanc, FAuna estona per SI♭veure't FAi SI♭parlar. FARecorda'm d'Ir SI♭landa, FAla neu en SI♭els camps SOLmque amaga una MI♭terra
tacada de
SI♭sang. DO FAEts DO→tan SI♭lluny de FAmi. DO→ SI♭ FAEts DO→tan SI♭lluny de FAmi,
per
LAmdut a Du DOblín. FA SI♭ x4 FARecorda'm d'Ir SI♭landa, FAel got a SI♭la mà, FAun crit de re SI♭volta FAper SI♭brindar. FARecorda'm d'Ir SI♭landa, FAon et puc SI♭trobar, SOLmés tot el que MI♭vull
per poder-hi tor
SI♭nar. DO FAEts DO→tan SI♭lluny de FAmi. DO→ SI♭ FAEts DO→tan SI♭lluny de FAmi,
per
LAmdut a Du DOblín. FAEts DO→tan SI♭lluny de FAmi. DO→ SI♭ FAEts DO→tan SI♭lluny de FAmi,
per
LAmdut a Du DOblín. FA SI♭ x8
tacada de
per
per poder-hi tor
per
per