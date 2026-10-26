Records d'Irlanda (Acords)

Recorda'm d'Irlanda

Acords Acords
Sau
sau no puc deixar de fumar
sau no puc deixar de fumar
Intro: FA SI♭ x4

FARecorda'm d'IrSI♭landa,
FAaquell vent SI♭tan blanc,
FAuna estona per SI♭veure't
FAi SI♭parlar.

FARecorda'm d'IrSI♭landa,
FAla neu en SI♭els camps
SOLmque amaga una MI♭terra
tacada de SI♭sang. DO

FAEts DO→tan SI♭lluny de FAmi. DO→ SI♭
FAEts DO→tan SI♭lluny de FAmi,
perLAmdut a DuDOblín.

FA SI♭ x4

FARecorda'm d'IrSI♭landa,
FAel got a SI♭la mà,
FAun crit de reSI♭volta
FAper SI♭brindar.

FARecorda'm d'IrSI♭landa,
FAon et puc SI♭trobar,
SOLmés tot el que MI♭vull
per poder-hi torSI♭nar. DO

FAEts DO→tan SI♭lluny de FAmi. DO→ SI♭
FAEts DO→tan SI♭lluny de FAmi,
perLAmdut a DuDOblín.
FAEts DO→tan SI♭lluny de FAmi. DO→ SI♭
FAEts DO→tan SI♭lluny de FAmi,
perLAmdut a DuDOblín.

FA SI♭ x8

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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