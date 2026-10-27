LAI si un dia no s’inflen les MIveles, DO#mpotser et cosSIta veure l’horitzó. LA Però, petita, no tinguis mai MIpressa: DO#msempre hi ha SIun far en la fosLAcor. I si la nit embolcalla trisMIteses, DO#mencenSIdré com fanals els esLAtels. Perquè cada nit sigui nit de reMIvetlla, DO#m que s’il·luSIminin tots els teus anLAhels.
MIUn refugi en mig LAde la boira, SOL#maixopluc en els dies calDO#mmats, LAuna tempesta en les hores salMIvatges, FA#mun llum encès en les foscors de SI7pas, MIuna cançó a cau d’orella LAquan baixi SOL#mla primavera a les nostres ciuDO#mtats LAo una nit que vetlli les abMIsències FA#mde tots els llocs on ens hem SI7estimat.
MIUn refugi per cada LAintempèrie, SOL#mho són amigues, també ho són canDO#mçons. LAUna data, un lloc o una MImeta FA#mi sovint l’escalfor d’un reSI7cord. MII si la nit amb nostàlgia LAs’enreSOL#mda, celebrem que vol dir que hem visDO#mcut. LAQue cada nit sigui nit de reMIvetlla, FA#mbrindarem per tots els que SI7han caigut.
MIUn refugi en mig LAde la boira, SOL#maixopluc en els dies calDO#mmats, LAuna tempesta en les hores salMIvatges, FA#mun llum encès en les foscors de SI7pas, MIuna cançó a cau d’orella LAquan baixi SOL#mla primavera a les nostres ciuDO#mtats LAo una nit que vetlli les abMIsències FA#mde tots els llocs on ens hem SI7estimat.
LAUn refugi a la pressa del soroll que m’enSI7volta, el neguit, quan no trobo el caMImí, les veles van i LAvenen. LAUn refugi a la pressa del soroll que SI7m’envolta de nit, quan no trobo el MIcamí, les veles van i LAvenen.