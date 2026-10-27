Refugis i intempèries (Acords)

I si un dia no s’inflen les veles, potser et costa veure l’horitzó

Acords Acords
Sergi Carbonell
sergi carbonell refugi
sergi carbonell refugi
LAI si un dia no s’inflen les MIveles, DO#mpotser et cosSIta veure l’horitzó. LA
Però, petita, no tinguis mai MIpressa: DO#msempre hi ha SIun far en la fosLAcor.
I si la nit embolcalla trisMIteses, DO#mencenSIdré com fanals els esLAtels.
Perquè cada nit sigui nit de reMIvetlla, DO#m
que s’il·luSIminin tots els teus anLAhels.

MIUn refugi en mig LAde la boira, SOL#maixopluc en els dies calDO#mmats,
LAuna tempesta en les hores salMIvatges, FA#mun llum encès en les foscors de SI7pas,
MIuna cançó a cau d’orella LAquan baixi SOL#mla primavera a les nostres ciuDO#mtats
LAo una nit que vetlli les abMIsències FA#mde tots els llocs on ens hem SI7estimat.

MIUn refugi per cada LAintempèrie, SOL#mho són amigues, també ho són canDO#mçons.
LAUna data, un lloc o una MImeta FA#mi sovint l’escalfor d’un reSI7cord.
MII si la nit amb nostàlgia LAs’enreSOL#mda, celebrem que vol dir que hem visDO#mcut.
LAQue cada nit sigui nit de reMIvetlla, FA#mbrindarem per tots els que SI7han caigut.

MIUn refugi en mig LAde la boira, SOL#maixopluc en els dies calDO#mmats,
LAuna tempesta en les hores salMIvatges, FA#mun llum encès en les foscors de SI7pas,
MIuna cançó a cau d’orella LAquan baixi SOL#mla primavera a les nostres ciuDO#mtats
LAo una nit que vetlli les abMIsències FA#mde tots els llocs on ens hem SI7estimat.

LAUn refugi a la pressa del soroll que m’enSI7volta, el neguit,
quan no trobo el caMImí, les veles van i LAvenen.
LAUn refugi a la pressa del soroll que SI7m’envolta de nit,
quan no trobo el MIcamí, les veles van i LAvenen.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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