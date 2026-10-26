Intro:
DO FA DO FAAvui ens han guanyat els DOanys, FAho reconec abans que par DOlis, REmabans que expliquis que te'n FAvas,
a
REmbans que em diguis que t'a DObraci. FA DO FADius que vindràs de tant en DOtant, FAi per Sant Joan, passi el que pas DOsi,
i
REmjo somric dissimu FAlant,
que em
REmfa molta ràbia que te'n SOLvagis.
Com trobaré a fal
FAtar quedar-nos a la DObarra
quan l'amo ja ha abai
REmxat el llum i la per SOLsiana!
I a cada glop parlar més
FAfort, a cada mot deixar-nos DOl'ànima,
i sentir-nos reis d'un
REmmón que al llevar-nos se'ns es SOLcapa. DO FA DO FAI un cop més se'ns ha fet DOtard, FAperò aquesta nit tot va més rà DOpid. REmI veig que parles, però el meu FAcap REmno vol acceptar que te'n SOLvagis.
Com trobaré a fal
FAtar quedar-nos a la DObarra
quan l'amo ja ha abai
REmxat el llum i la per SOLsiana!
I a cada glop parlar més
FAfort, a cada mot deixar-nos DOl'ànima,
i sentir-nos reis d'un
REmmón que al llevar-nos se'ns es SOLcapa.
Com et trobaré a fal
LAmtar! DO FA x8
a
i
que em
Com trobaré a fal
quan l'amo ja ha abai
I a cada glop parlar més
i sentir-nos reis d'un
Com trobaré a fal
quan l'amo ja ha abai
I a cada glop parlar més
i sentir-nos reis d'un
Com et trobaré a fal