Reis del món (Acords)

Avui ens han guanyat els anys

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa barcelona nit d estiu banda sonora original
joan dausa barcelona nit d estiu banda sonora original
Intro: DO FA DO

FAAvui ens han guanyat els DOanys,
FAho reconec abans que parDOlis,
REmabans que expliquis que te'n FAvas,
aREmbans que em diguis que t'aDObraci.

FA DO

FADius que vindràs de tant en DOtant,
FAi per Sant Joan, passi el que pasDOsi,
i REmjo somric dissimuFAlant,
que em REmfa molta ràbia que te'n SOLvagis.

Com trobaré a falFAtar quedar-nos a la DObarra
quan l'amo ja ha abaiREmxat el llum i la perSOLsiana!
I a cada glop parlar més FAfort, a cada mot deixar-nos DOl'ànima,
i sentir-nos reis d'un REmmón que al llevar-nos se'ns esSOLcapa.

DO FA DO

FAI un cop més se'ns ha fet DOtard,
FAperò aquesta nit tot va més ràDOpid.
REmI veig que parles, però el meu FAcap
REmno vol acceptar que te'n SOLvagis.

Com trobaré a falFAtar quedar-nos a la DObarra
quan l'amo ja ha abaiREmxat el llum i la perSOLsiana!
I a cada glop parlar més FAfort, a cada mot deixar-nos DOl'ànima,
i sentir-nos reis d'un REmmón que al llevar-nos se'ns esSOLcapa.

Com et trobaré a falLAmtar!

DO FA x8

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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