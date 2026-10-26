Rema (Acords)

Diga'm quants mapes t'han servit per trobar-te

Acords Acords
Itaca Band
itaca band rema
itaca band rema

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Intro: FAm MI♭ SI♭m RE♭ x2

FAmDiga'm quants MI♭mapes t'han serSI♭mvit per troRE♭bar-te,
FAmdiga'm si alMI♭gú mai t'haviSI♭ma dit on busRE♭car-te.
FAmI una barMI♭ca no naveSI♭mga sense triRE♭pulants,
FAmi tu no MI♭esculls el SI♭mvent que troRE♭baràs.

Cada FAmdia que passa és MI♭foc a la brasa
que ens SI♭mfarà créixer.
Cada FAmsomni que es trenMI♭ca és una
altra promeSI♭msa que viurà per sempre.

FAmRema, rema, reLA♭ma fins l'infiMI♭nit, on coRE♭mença la vida.
FAmDiga'm, diga'm, diga'm LA♭el que em vas MI♭dir que no paRE♭ràvem de riure.
FAmRema, rema, reLA♭ma fins l'infiMI♭nit, on coRE♭mença la vida.
FAmDiga'm, diga'm, diga'm LA♭el que em vas MI♭dir que no paRE♭ràvem de riure.

FAm LA♭ MI♭ RE♭ FAm LA♭ MI♭ RE♭→ MI♭

FAmTravesMI♭sies al deSI♭msert amb una RE♭barca sense rems.
FAmAl cosMI♭tat em tens a SI♭mmi si és que RE♭vols companyia.
FAmL'hoMI♭ritzó, SI♭mque ve RE♭i se'n va,
FAmel MI♭punt d'arriSI♭mbada, qui RE♭sap on serà.

Cada FAmdia que passa és MI♭foc a la brasa
que ens SI♭mfarà créixer.
Cada FAmsomni que es trenMI♭ca és una
altra promeSI♭msa que viurà per sempre.

FAmRema, rema, reLA♭ma fins l'infiMI♭nit, on coRE♭mença la vida.
FAmDiga'm, diga'm, diga'm LA♭el que em vas MI♭dir que no paRE♭ràvem de riure.
FAmRema, rema, reLA♭ma fins l'infiMI♭nit, on coRE♭mença la vida.
FAmDiga'm, diga'm, diga'm LA♭el que em vas MI♭dir que no paRE♭ràvem de riure.

FAm LA♭ MI♭ RE♭ FAm LA♭ MI♭ RE♭ x2

FAmRema, rema, reLA♭ma fins l'infiMI♭nit, on coRE♭mença la vida.
FAmDiga'm, diga'm, diga'm LA♭el que em vas MI♭dir que no paRE♭ràvem de riure.

FAm LA♭ MI♭ RE♭ FAm LA♭ MI♭ RE♭ x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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