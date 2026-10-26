La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Intro:
FAm MI♭ SI♭m RE♭ x2 FAmDiga'm quants MI♭mapes t'han ser SI♭mvit per tro RE♭bar-te, FAmdiga'm si al MI♭gú mai t'havi SI♭ma dit on bus RE♭car-te. FAmI una bar MI♭ca no nave SI♭mga sense tri RE♭pulants, FAmi tu no MI♭esculls el SI♭mvent que tro RE♭baràs.
Cada
FAmdia que passa és MI♭foc a la brasa
que ens
SI♭mfarà créixer.
Cada
FAmsomni que es tren MI♭ca és una
altra prome
SI♭msa que viurà per sempre. FAmRema, rema, re LA♭ma fins l'infi MI♭nit, on co RE♭mença la vida. FAmDiga'm, diga'm, diga'm LA♭el que em vas MI♭dir que no pa RE♭ràvem de riure. FAmRema, rema, re LA♭ma fins l'infi MI♭nit, on co RE♭mença la vida. FAmDiga'm, diga'm, diga'm LA♭el que em vas MI♭dir que no pa RE♭ràvem de riure. FAm LA♭ MI♭ RE♭ FAm LA♭ MI♭ RE♭→ MI♭ FAmTraves MI♭sies al de SI♭msert amb una RE♭barca sense rems. FAmAl cos MI♭tat em tens a SI♭mmi si és que RE♭vols companyia. FAmL'ho MI♭ritzó, SI♭mque ve RE♭i se'n va, FAmel MI♭punt d'arri SI♭mbada, qui RE♭sap on serà.
Cada
FAmdia que passa és MI♭foc a la brasa
que ens
SI♭mfarà créixer.
Cada
FAmsomni que es tren MI♭ca és una
altra prome
SI♭msa que viurà per sempre. FAmRema, rema, re LA♭ma fins l'infi MI♭nit, on co RE♭mença la vida. FAmDiga'm, diga'm, diga'm LA♭el que em vas MI♭dir que no pa RE♭ràvem de riure. FAmRema, rema, re LA♭ma fins l'infi MI♭nit, on co RE♭mença la vida. FAmDiga'm, diga'm, diga'm LA♭el que em vas MI♭dir que no pa RE♭ràvem de riure. FAm LA♭ MI♭ RE♭ FAm LA♭ MI♭ RE♭ x2 FAmRema, rema, re LA♭ma fins l'infi MI♭nit, on co RE♭mença la vida. FAmDiga'm, diga'm, diga'm LA♭el que em vas MI♭dir que no pa RE♭ràvem de riure. FAm LA♭ MI♭ RE♭ FAm LA♭ MI♭ RE♭ x4
Cada
que ens
Cada
altra prome
Cada
que ens
Cada
altra prome