Renai
RExem
de les llums de l’al
LAbada,
el
SOLsol que ens guia cada REdia,
l’ins
SImtint de les feres fe FA#mrotges,
el vol dels o
SOLcells,
les onades
REbraves.
Renai
SImxem
de creure en no
FA#msaltres,
de les ar
SOLrels que sostenen els REarbres,
la lle
SImgenda d’una resis SOLtència
que mai vence
LAran.
Renai
SOLxem
de l’antiga sa
REviesa,
de les
FA#mmans que treballen la SImsembra.
Renai
SOLxem
del teu càlid som
REriure,
de l’au
FA#mdàcia de sentir-nos SImlliures.
Fills de
SOLl’aigua, la terra i el REfoc,
renaixem amb
LAtu
i amb tu vence
RErem. LA SIm FA#m SOL RE SIm LA x2
Renai
RExem
de les vesprades
LAroges,
als car
SOLrers de la nostra infante REsa,
l’ale
SImgria humil a les FA#mcares,
l’emoció can
SOLtada
amb la veu tren
REcada.
Renai
SImxem
de les gestes del
FA#mpoble
cele
SOLbrades amb plors i abra REçades,
la be
SOLllesa de viure la REvida
sense claudi
LAcar.
Renai
SOLxem
de totes les fe
RErides
es
FA#mcrites a les pells mes SImtisses.
Renai
SOLxem
de la perseve
RErança,
de llui
FA#mtar amb la vella espe SImrança.
Fills de
SOLl’aigua, la terra i el REfoc,
renaixem amb
LAtu
i amb tu vence
RErem. LA SIm FA#m SOL RE SIm LA x2
Renai
RExem
del cel cobert d’es
LAtrelles,
la
SOLlluna grisa entre les REbranques,
el
SImvent que agita les FA#mpors,
la crida sal
SOLvatge,
la remor del
REbosc.
Renai
SImxem
dels nostres o
FA#mrígens,
les pa
SOLraules que mantenim REvives,
els
REversos que expliquen
la his
SOLtòria d’un antic lle LAgat.
Renai
SOLxem
de les guerres que es
RElliuren
a les valls
FA#mfosques de les nostres SImvides.
Renai
SOLxem
de totes les
REderrotes;
si hem cai
FA#mgut, ens alçarem mil SImvoltes.
Fills de
SOLl’aigua, la terra i el REfoc,
renaixem amb
LAtu
i amb tu vence
RErem. LA SIm FA#m SOL RE SIm LA x2
de les llums de l’al
el
l’ins
el vol dels o
les onades
Renai
de creure en no
de les ar
la lle
que mai vence
Renai
de l’antiga sa
de les
Renai
del teu càlid som
de l’au
Fills de
renaixem amb
i amb tu vence
Renai
de les vesprades
als car
l’ale
l’emoció can
amb la veu tren
Renai
de les gestes del
cele
la be
sense claudi
Renai
de totes les fe
es
Renai
de la perseve
de llui
Fills de
renaixem amb
i amb tu vence
Renai
del cel cobert d’es
la
el
la crida sal
la remor del
Renai
dels nostres o
les pa
els
la his
Renai
de les guerres que es
a les valls
Renai
de totes les
si hem cai
Fills de
renaixem amb
i amb tu vence