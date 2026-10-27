Renaixem (Acords)

de les llums de l’albada

Acords Acords
Xavi Sarrià
xavi sarria amb l esperanca entre les dents
xavi sarria amb l esperanca entre les dents
RenaiRExem
de les llums de l’alLAbada,
el SOLsol que ens guia cada REdia,
l’insSImtint de les feres feFA#mrotges,
el vol dels oSOLcells,
les onades REbraves.
RenaiSImxem
de creure en noFA#msaltres,
de les arSOLrels que sostenen els REarbres,
la lleSImgenda d’una resisSOLtència
que mai venceLAran.

RenaiSOLxem
de l’antiga saREviesa,
de les FA#mmans que treballen la SImsembra.

RenaiSOLxem
del teu càlid somREriure,
de l’auFA#mdàcia de sentir-nos SImlliures.

Fills de SOLl’aigua, la terra i el REfoc,
renaixem amb LAtu
i amb tu venceRErem.

LA SIm FA#m
SOL RE SIm LA x2

RenaiRExem
de les vesprades LAroges,
als carSOLrers de la nostra infanteREsa,
l’aleSImgria humil a les FA#mcares,
l’emoció canSOLtada
amb la veu trenREcada.

RenaiSImxem
de les gestes del FA#mpoble
celeSOLbrades amb plors i abraREçades,
la beSOLllesa de viure la REvida
sense claudiLAcar.

RenaiSOLxem
de totes les feRErides
esFA#mcrites a les pells mesSImtisses.
RenaiSOLxem
de la perseveRErança,
de lluiFA#mtar amb la vella espeSImrança.

Fills de SOLl’aigua, la terra i el REfoc,
renaixem amb LAtu
i amb tu venceRErem.

LA SIm FA#m
SOL RE SIm LA x2

RenaiRExem
del cel cobert d’esLAtrelles,
la SOLlluna grisa entre les REbranques,
el SImvent que agita les FA#mpors,
la crida salSOLvatge,
la remor del REbosc.

RenaiSImxem
dels nostres oFA#mrígens,
les paSOLraules que mantenim REvives,
els REversos que expliquen
la hisSOLtòria d’un antic lleLAgat.

RenaiSOLxem
de les guerres que es RElliuren
a les valls FA#mfosques de les nostres SImvides.

RenaiSOLxem
de totes les REderrotes;
si hem caiFA#mgut, ens alçarem mil SImvoltes.

Fills de SOLl’aigua, la terra i el REfoc,
renaixem amb LAtu
i amb tu venceRErem.

LA SIm FA#m
SOL RE SIm LA x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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