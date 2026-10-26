Intro:
DO SOL FA SOL DO SOL FA→ LA#→ SOL x2 DOHauràs no SOLtat que et se FAgueixo SOL DOi és que sense SOLtu davant meu no sé pas FAon vaig. SOL DOT'hauràs fi SOLxat que pa FAteixo. SOL DOFins i tot SOLla teva mare FAm'ha vist SOL
rere
DO→ SOL→ FA→teu. LA#→ SOL DOEm fas sen SOLtir tantes FAcoses. SOL DOQuan et veig parlar amb SOLalgú altre, em poso FAmalalt. SOL DOTambé em SOLtremolen les FAcames SOL DOquan els teus SOLulls em des FApullen SOL
davant de tot
DO→ SOL→ FA→hom. LA#→ SOL FASi algun dia algú et SOLparla de mi, digues DOque et sona el meu FAnom,
però que no se
SOLt'escapi mai LAmque em vas esti DO→ SOL→ FA→ SOLmar. DO SOL FA→ LA#→ SOL DOLes hores SOLpassen tan FAràpid SOL DOquan estic amb tu, el SOLtemps corre i no puc FAparar. SOL DOTu dius que SOLno soc sim FApàtic. SOL DOQuan estic SOLamb tu, can FAvio SOL
la personali
DO→ SOL→ FA→tat. LA#→ SOL FASi algun dia algú et SOLparla de mi, digues DOque et sona el meu FAnom,
però que no se
SOLt'escapi mai LAmque em vas esti DOmar. SOL#I si un dia em RE#trobo sol, et FAmtrucaré per sen RE#tir la teva veu, SOL#i si em veus perdut RE#en un car FAmrer, si us plau, no RE#més digue'm adéu. SOL#I si un dia em RE#trobo sol, et FAmtrucaré per sen RE#tir la teva veu, SOL#i si em veus perdut RE#en un car FAmrer, si us plau, no RE#més digue'm adéu. DO SOL FA SOL DO SOL FA→ LA#→ SOL x2 DO
rere
davant de tot
però que no se
la personali
però que no se