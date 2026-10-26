Rera teu (Acords)

Hauràs notat que et segueixo

Acords Acords
Gossos
gossos directament
gossos directament
Intro: DO SOL FA SOL DO SOL FA→ LA#→ SOL x2

DOHauràs noSOLtat que et seFAgueixo SOL
DOi és que sense SOLtu davant meu no sé pas FAon vaig. SOL
DOT'hauràs fiSOLxat que paFAteixo. SOL
DOFins i tot SOLla teva mare FAm'ha vist SOL
rere DO→SOL→FA→teu. LA#→ SOL

DOEm fas senSOLtir tantes FAcoses. SOL
DOQuan et veig parlar amb SOLalgú altre, em poso FAmalalt. SOL
DOTambé em SOLtremolen les FAcames SOL
DOquan els teus SOLulls em desFApullen SOL
davant de totDO→SOL→FA→hom. LA#→ SOL

FASi algun dia algú et SOLparla de mi, digues
DOque et sona el meu FAnom,
però que no se SOLt'escapi mai
LAmque em vas estiDO→SOL→FA→SOLmar.

DO SOL FA→ LA#→ SOL

DOLes hores SOLpassen tan FAràpid SOL
DOquan estic amb tu, el SOLtemps corre i no puc FAparar. SOL
DOTu dius que SOLno soc simFApàtic. SOL
DOQuan estic SOLamb tu, canFAvio SOL
la personaliDO→SOL→FA→tat. LA#→ SOL

FASi algun dia algú et SOLparla de mi, digues
DOque et sona el meu FAnom,
però que no se SOLt'escapi mai
LAmque em vas estiDOmar.

SOL#I si un dia em RE#trobo sol, et FAmtrucaré per senRE#tir la teva veu,
SOL#i si em veus perdut RE#en un carFAmrer, si us plau, noRE#més digue'm adéu.
SOL#I si un dia em RE#trobo sol, et FAmtrucaré per senRE#tir la teva veu,
SOL#i si em veus perdut RE#en un carFAmrer, si us plau, noRE#més digue'm adéu.

DO SOL FA SOL
DO SOL FA→ LA#→ SOL x2

DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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