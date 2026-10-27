FAUn globus per petar inflat al màxim, REm/LAun misto que s'encén, que cunda el pànic, LAel pesat del veí FAsempre d'obres a l'àtic. REm/LASoc l'autotune LAboig prohibint que cantis. FAUn limitador a les festes del teu barri, REm/LAl'odi pel progrés que tenen tots els avis. LASoc el gat amb gana, FAté antojo de canari. LASoc el suc de taronFAja sobre aquell diari.
REm/LATu turu LAtu tu SI♭tu tururu! FATu ets com l'aigua i t'ho juro que jo em moro de set. REm/LATu turu LAtu tu SI♭tu tururu! FATothom parla de com em fas anar rere teu. REm/LATu turu LAtu tu SI♭tu tururu! FATu ets com l'aigua i t'ho juro que jo em moro de set. REm/LATu turu LAtu tu SI♭tu tururu! FATothom parla de com em fas anar rere teu.
REm/LALASI♭
FAVivaldi tot flipat amb Daddy Yankee, REm/LAel team building que fa pal de l'empresari. LASoc la retenció FAi ajust del teu salari, REm/LAsoc la secundària LAmatant al parvulari. FALa tempesta quan te'n vas de càmping, REm/LAtot aquell incendi perseguint a Bambi. LASoc el festiu caient FAdiumenge al calendari, REm/LAsoc el pitjor regal LAdel teu aniversari.
REm/LATu turu LAtu tu SI♭tu tururu! FATu ets com l'aigua i t'ho juro que jo em moro de set. REm/LATu turu LAtu tu SI♭tu tururu! FATothom parla de com em fas anar rere teu. REm/LATu turu LAtu tu SI♭tu tururu! FATu ets com l'aigua i t'ho juro que jo em moro de set. REm/LATu turu LAtu tu SI♭tu tururu! FATothom parla de com em fas anar rere teu.
Serà per això que no m'estimes. FA Serà per això que no m'estimes. FA Serà REm/LAper això que no m'estiLAmes. FA Serà REm/LAper això que no m'estiLAmes.
REm/LATu turu LAtu tu SI♭tu tururu! FATu ets com l'aigua i t'ho juro que jo em moro de set. REm/LATu turu LAtu tu SI♭tu tururu! FATothom parla de com em fas anar rere teu. REm/LATu turu LAtu tu SI♭tu tururu! FATu ets com l'aigua i t'ho juro que jo em moro de set. REm/LATu turu LAtu tu SI♭tu tururu! FATothom parla de com em fas anar rere teu.