Rere teu (Acords)

Un globus per petar inflat al màxim

Acords Acords
Mama Dousha
FA
REm/LA
LA
SI♭

FA REm/LA LA SI♭

FAUn globus per petar inflat al màxim,
REm/LAun misto que s'encén, que cunda el pànic,
LAel pesat del veí FAsempre d'obres a l'àtic.
REm/LASoc l'autotune LAboig prohibint que cantis.
FAUn limitador a les festes del teu barri,
REm/LAl'odi pel progrés que tenen tots els avis.
LASoc el gat amb gana, FAté antojo de canari.
LASoc el suc de taronFAja sobre aquell diari.

REm/LATu turu LAtu tu SI♭tu tururu!
FATu ets com l'aigua i t'ho juro que jo em moro de set.
REm/LATu turu LAtu tu SI♭tu tururu!
FATothom parla de com em fas anar rere teu.
REm/LATu turu LAtu tu SI♭tu tururu!
FATu ets com l'aigua i t'ho juro que jo em moro de set.
REm/LATu turu LAtu tu SI♭tu tururu!
FATothom parla de com em fas anar rere teu.

REm/LA LA SI♭

FAVivaldi tot flipat amb Daddy Yankee,
REm/LAel team building que fa pal de l'empresari.
LASoc la retenció FAi ajust del teu salari,
REm/LAsoc la secundària LAmatant al parvulari.
FALa tempesta quan te'n vas de càmping,
REm/LAtot aquell incendi perseguint a Bambi.
LASoc el festiu caient FAdiumenge al calendari,
REm/LAsoc el pitjor regal LAdel teu aniversari.

REm/LATu turu LAtu tu SI♭tu tururu!
FATu ets com l'aigua i t'ho juro que jo em moro de set.
REm/LATu turu LAtu tu SI♭tu tururu!
FATothom parla de com em fas anar rere teu.
REm/LATu turu LAtu tu SI♭tu tururu!
FATu ets com l'aigua i t'ho juro que jo em moro de set.
REm/LATu turu LAtu tu SI♭tu tururu!
FATothom parla de com em fas anar rere teu.

Serà per això que no m'estimes. FA
Serà per això que no m'estimes. FA
Serà REm/LAper això que no m'estiLAmes. FA
Serà REm/LAper això que no m'estiLAmes.

REm/LATu turu LAtu tu SI♭tu tururu!
FATu ets com l'aigua i t'ho juro que jo em moro de set.
REm/LATu turu LAtu tu SI♭tu tururu!
FATothom parla de com em fas anar rere teu.
REm/LATu turu LAtu tu SI♭tu tururu!
FATu ets com l'aigua i t'ho juro que jo em moro de set.
REm/LATu turu LAtu tu SI♭tu tururu!
FATothom parla de com em fas anar rere teu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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