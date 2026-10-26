Res a les butxaques (Acords)

Salta que salta i torna a saltar

Acords Acords
Buhos
buhos natura salvatge
buhos natura salvatge
Salta que SOLsalta i torna a saltar,
espanta els proREblemes per tornar a comenSOLçar.
Salta que SOLsalta i torna a saltar,
espanta els proREblemes per tornar a comenSOLçar. RE

M'he perSOLdut a les barraques de Reus,
m'he troREbat en un moment espeSOLcial.
JustaSOLment quan em marxaven els peus,
he notat REuna força que em tirava enSOLdavant.
Soc SOLa Vila un 30 d'agost,
la caRElor apreta als casSOLtellers,
descarMImreguen un RE4d9 i de cop salDOtem.

Salta que SOLsalta i torna a saltar,
espanta els proREblemes per tornar a comenSOLçar.
Salta que SOLsalta i torna a saltar,
espanta els proREblemes per tornar a comenSOLçar. RE

M'he perSOLdut a la plaça de la Font,
just aREllà on acaba el correSOLfoc.
De cop, SOLballant, ja no en tenim prou
i ens REapropem al cel sense moure’ns de SOLlloc.
Em semSOLbla que ja no estic serè,
m'he torREnat a perdre per la MerSOLcè.
Quan l’euMImfòria conquereix el carRErer, crec que saltaDOré.

Salta que SOLsalta i torna a saltar,
espanta els proREblemes per tornar a comenSOLçar.
Salta que SOLsalta i torna a saltar,
espanta els proREblemes per tornar a comenSOLçar. RE

FA DO SOL
REm DO SOL
FA DO SOL
FA DO RE

Salta que SOLsalta i torna a saltar,
espanta els proREblemes per tornar a comenSOLçar.
Salta que SOLsalta i torna a saltar,
sense res a les butRExaques, lleuger com un SOLfly.
Salta que SOLsalta i torna a saltar,
espanta els proREblemes per tornar a comenSOLçar.
Salta que SOLsalta i torna a saltar,
espanta els proREblemes per tornar a comenSOLçar. RE

SOL RE SOL x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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