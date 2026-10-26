Salta que
SOLsalta i torna a saltar,
espanta els pro
REblemes per tornar a comen SOLçar.
Salta que
SOLsalta i torna a saltar,
espanta els pro
REblemes per tornar a comen SOLçar. RE
M'he per
SOLdut a les barraques de Reus,
m'he tro
REbat en un moment espe SOLcial.
Justa
SOLment quan em marxaven els peus,
he notat
REuna força que em tirava en SOLdavant.
Soc
SOLa Vila un 30 d'agost,
la ca
RElor apreta als cas SOLtellers,
descar
MImreguen un RE4d9 i de cop sal DOtem.
Salta que
SOLsalta i torna a saltar,
espanta els pro
REblemes per tornar a comen SOLçar.
Salta que
SOLsalta i torna a saltar,
espanta els pro
REblemes per tornar a comen SOLçar. RE
M'he per
SOLdut a la plaça de la Font,
just a
REllà on acaba el corre SOLfoc.
De cop,
SOLballant, ja no en tenim prou
i ens
REapropem al cel sense moure’ns de SOLlloc.
Em sem
SOLbla que ja no estic serè,
m'he tor
REnat a perdre per la Mer SOLcè.
Quan l’eu
MImfòria conquereix el car RErer, crec que salta DOré.
Salta que
SOLsalta i torna a saltar,
espanta els pro
REblemes per tornar a comen SOLçar.
Salta que
SOLsalta i torna a saltar,
espanta els pro
REblemes per tornar a comen SOLçar. RE FA DO SOL REm DO SOL FA DO SOL FA DO RE
Salta que
SOLsalta i torna a saltar,
espanta els pro
REblemes per tornar a comen SOLçar.
Salta que
SOLsalta i torna a saltar,
sense res a les but
RExaques, lleuger com un SOLfly.
Salta que
SOLsalta i torna a saltar,
espanta els pro
REblemes per tornar a comen SOLçar.
Salta que
SOLsalta i torna a saltar,
espanta els pro
REblemes per tornar a comen SOLçar. RE SOL RE SOL x4
espanta els pro
Salta que
espanta els pro
M'he per
m'he tro
Justa
he notat
Soc
la ca
descar
Salta que
espanta els pro
Salta que
espanta els pro
M'he per
just a
De cop,
i ens
Em sem
m'he tor
Quan l’eu
Salta que
espanta els pro
Salta que
espanta els pro
Salta que
espanta els pro
Salta que
sense res a les but
Salta que
espanta els pro
Salta que
espanta els pro