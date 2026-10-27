RE MIm FA#m RE→ LA
RERes d'això pensàvem quan
creMImuàvem junts el Rajasthan,
veFA#mient estels,
somiant que eren eRE→LAterns…
RERes d'això em vas dir
al 'camaMImrot', de nit,
quan vàrem fer l'aFA#mmor al llit
d'un TransmediterREràneLAa.
SOLI ara em vens que necesREsites temps?
SOLI ara em vens que necesREsites temps?
SOLI ara em vens que necesREsites temps?
SOLRes d'aiLAxò!
RE MIm FA#m RE→ LA
RERes d'això cantàvem
tu i MImjo, atrapats,
botant al FA#mRazzmatazz
passats d'amor al REKGB! LA
RERes d'això podia FA#msucceir
MImahir
quan fèiem un verLAmut
al parc dels somREnis… LA
FA#mQui ho havia de MImdir?
Pensava que potLAser
tindríem tres meREnuts peLAluts.
SOLI ara em vens que necesREsites temps?
SOLI ara em vens que necesREsites temps?
SOLI ara em vens que necesREsites temps?
SOLRes d'aiLAxò!
RE
REI ara necessites temps?
REAra s'ha acabat, m'entens?
REAra s'ha acabat, em sents?
REAra s'ha trencat el vers!
MImHoDOres o REsegles?
MImHoDOres o REsegles?
MImRes d'això! HoDOres o REsegles?
MImRes d'això! HoDOres o REsegles?
MIm DO RE x5
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