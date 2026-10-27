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Res no és important i tot ho és molt (Acords)

repetiu fins al final, però acabeu en SOL

Acords Acords
Pau Vallvé
pau vallve pels dies bons
pau vallve pels dies bons

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu sis semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

LAmRes no és imporRE7/LAtant.

I SOLtot ho és DOmaj7molt.

LAmLes grans alegriRE7/LAes.

SOLI trisDOmaj7tors.

LAmSón totes RE7/LAfruit de conSOLfiar. DOmaj7

Del LAmtot en RE7/LAels demés. SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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