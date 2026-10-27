La cançó està en tonalitat original; si la transposeu sis semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
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La cançó està en tonalitat original; si la transposeu sis semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.
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