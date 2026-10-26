DOAvui no em surten les paSOLraules. RENo tinc alè per camiDOnar. Una finestra se m’emSOLporta REi no tinc forces per DOtornar.
He viscut un temps desREpert, he viscut un temps soDOmiant, he viscut un temps seRErè i he viscut un temps com DOcal.
Res tornaSOLrà a REser iDOgual i lluitaSOLrem fins REal fiDOnal. Un nou maSOLtí pot REcomenDOçar… Si tanco els SOLulls, me’n vaig REal teu cosDOtat.
He après de tu tantes SOLcoses: REm’has ensenyat què és estiDOmar. M’has portat fins a la SOLporta REi he descobert la meva DOclau.
He viscut un temps reREbent i he viscut un temps doDOnant, i he viscut un temps al REcel i en un desert sense fiDOnal.
Res tornaSOLrà a REser iDOgual i lluitaSOLrem fins REal fiDOnal. Un nou maSOLtí pot REcomenDOçar… Si tanco els SOLulls, me’n vaig REal teu cosDOtat. Res tornaSOLrà a REser iDOgual i lluitaSOLrem fins REal fiDOnal. Un nou maSOLtí pot REcomenDOçar… Si tanco els SOLulls, me’n vaig REal teu cosDOtat. Me'n vaig al teu cosSOLtat…