Res tornarà a ser igual (Acords)

Avui no em surten les paraules

Acords Acords
Gossos
gossos batecs
gossos batecs
DOAvui no em surten les paSOLraules.
RENo tinc alè per camiDOnar.
Una finestra se m’emSOLporta
REi no tinc forces per DOtornar.

He viscut un temps desREpert,
he viscut un temps soDOmiant,
he viscut un temps seRE
i he viscut un temps com DOcal.

Res tornaSOLrà a REser iDOgual
i lluitaSOLrem fins REal fiDOnal.
Un nou maSOLtí pot REcomenDOçar…
Si tanco els SOLulls, me’n vaig REal teu cosDOtat.

He après de tu tantes SOLcoses:
REm’has ensenyat què és estiDOmar.
M’has portat fins a la SOLporta
REi he descobert la meva DOclau.

He viscut un temps reREbent
i he viscut un temps doDOnant,
i he viscut un temps al REcel
i en un desert sense fiDOnal.

Res tornaSOLrà a REser iDOgual
i lluitaSOLrem fins REal fiDOnal.
Un nou maSOLtí pot REcomenDOçar…
Si tanco els SOLulls, me’n vaig REal teu cosDOtat.
Res tornaSOLrà a REser iDOgual
i lluitaSOLrem fins REal fiDOnal.
Un nou maSOLtí pot REcomenDOçar…
Si tanco els SOLulls, me’n vaig REal teu cosDOtat.
Me'n vaig al teu cosSOLtat…

DO SOL RE DO x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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