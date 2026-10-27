Residents Go Home (Acords)

M’he comprat una piscina de 5 €

Acords Acords
Xanguito
LAM’he comprat una piscina FA#mde 5 €.
SImJa pas de sortir de caMIsa, tot està petat.
LANo hi ha lloc on em puFA#mgui refrescar.
SImNo queda una platja on MIhi càpiga tombat.
LAM'he muntat un “resort” FA#men el terrat.
SImUna copa a la mà, això MIés com un spa.
RENo et diré que no,
DO#m7no et diré que no,
SImaquí MIs’està molt LAmillor.

DO#m7No hi ha res com FA#mquedar-se a casa lliure SIm7de pressions. MI
DO#m7Un refugi per uFA#mna espècie única en el REmón, en perill MId’extinció.

LAQuin estiu, quin DO#mestiu,
FA#mdies de sol i caMIlor.
REEl turista a la LAplatja
SIm7amb gent de tot MIel món.
LAQuin estiu, quin DO#mestiu,
FA#mdies de sol i caLAlor.
REResidents, go home.
MIResidents, go home.

LAPa paraFA#mba pa pa pa... SIm MI
LAPa paraFA#mba pa pa pa... SIm MI

LAM'he comprat una piscina FA#mde 10 €.
SImI ara m'han fet presiMIdent de la comunitat.
LAJa no hi cap cap més veïFA#mnat.
SImÉs petita, però no tant. MIMolt millor que l'Aqualand.
LATothom l'adora, tothom FA#ml'estima.
SImTothom vol venir a forMImar a part de sa la nostra piscina.
REI ja saps que no et diré que no,
LA/DO#no et diré que no,
SImaquí MIs’està molt LAmillor.

DO#mS'Arenal ja és FA#md'Alemanya.
REA Magaluf la gent va LAmolt gata.
DO#7Ara a n'Es Trenc et FA#mcobren entrada.
RECala Millor: ni millor, LAni cala.
DO#mPlatja de Muro, FA#ma rebentar.
REA n’Es Port de Sóller ni LApes túnel pots entrar.
MIHi ha més plàstics que peixos a la mar,
REpreferesc mil vegades LAel terrat.

LAQuin estiu, quin DO#mestiu,
FA#mdies de sol i caMIlor.
REEl turista a la LAplatja,
SIm7amb gent de tot MIel món.
LAQuin estiu, quin DO#mestiu,
FA#mdies de sol i caLAlor.
REResidents, go home.
MIResidents, go home.

LAQuin estiu, quin DO#mestiu,
FA#mdies de sol i caMIlor.
REEl turista a la LAplatja,
SIm7amb gent de tot MIel món.
LAQuin estiu, quin DO#mestiu,
FA#mdies de sol i caLAlor.
REResidents, go home.
MIResidents, go home.

LAPa paraFA#mba pa pa pa... SIm MI
LAPa paraFA#mba pa pa pa... SIm MI LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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