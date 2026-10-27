LAM’he comprat una piscina FA#mde 5 €. SImJa pas de sortir de caMIsa, tot està petat. LANo hi ha lloc on em puFA#mgui refrescar. SImNo queda una platja on MIhi càpiga tombat. LAM'he muntat un “resort” FA#men el terrat. SImUna copa a la mà, això MIés com un spa. RENo et diré que no, DO#m7no et diré que no, SImaquí MIs’està molt LAmillor.
DO#m7No hi ha res com FA#mquedar-se a casa lliure SIm7de pressions. MI DO#m7Un refugi per uFA#mna espècie única en el REmón, en perill MId’extinció.
LAQuin estiu, quin DO#mestiu, FA#mdies de sol i caMIlor. REEl turista a la LAplatja SIm7amb gent de tot MIel món. LAQuin estiu, quin DO#mestiu, FA#mdies de sol i caLAlor. REResidents, go home. MIResidents, go home.
LAPa paraFA#mba pa pa pa... SImMI LAPa paraFA#mba pa pa pa... SImMI
LAM'he comprat una piscina FA#mde 10 €. SImI ara m'han fet presiMIdent de la comunitat. LAJa no hi cap cap més veïFA#mnat. SImÉs petita, però no tant. MIMolt millor que l'Aqualand. LATothom l'adora, tothom FA#ml'estima. SImTothom vol venir a forMImar a part de sa la nostra piscina. REI ja saps que no et diré que no, LA/DO#no et diré que no, SImaquí MIs’està molt LAmillor.
DO#mS'Arenal ja és FA#md'Alemanya. REA Magaluf la gent va LAmolt gata. DO#7Ara a n'Es Trenc et FA#mcobren entrada. RECala Millor: ni millor, LAni cala. DO#mPlatja de Muro, FA#ma rebentar. REA n’Es Port de Sóller ni LApes túnel pots entrar. MIHi ha més plàstics que peixos a la mar, REpreferesc mil vegades LAel terrat.
LAQuin estiu, quin DO#mestiu, FA#mdies de sol i caMIlor. REEl turista a la LAplatja, SIm7amb gent de tot MIel món. LAQuin estiu, quin DO#mestiu, FA#mdies de sol i caLAlor. REResidents, go home. MIResidents, go home.
LAQuin estiu, quin DO#mestiu, FA#mdies de sol i caMIlor. REEl turista a la LAplatja, SIm7amb gent de tot MIel món. LAQuin estiu, quin DO#mestiu, FA#mdies de sol i caLAlor. REResidents, go home. MIResidents, go home.
LAPa paraFA#mba pa pa pa... SImMI LAPa paraFA#mba pa pa pa... SImMILA