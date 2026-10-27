SIm SOL RE
SImVas córrer amb nosaltres,
FA#no vas poder escapar
REofegat per les flames
FA#i el SOLteu REpropi estat.
SImCarrers de la misèria,
FA#els carrerons del món,
REallà on la teua vida
FA#val menys SOLque REun segon.
SImVas caure estès a terra,
FA#no et vam poder ajudar,
REtota la vida condemnats
FA#a SOLser REignorats.
SImNo teníem res més,
FA#només pedres i cors,
REl'única arma que ens quedava...
FA#NoSOLmés peREdres i cors.
SIm RE LA FA#
SIm RE LA FA#
SImPer REdefensar, per decidir
LAla FA#forma de veure, viure i existir.
SImLa nostra veu
REi els nostres cors
LAlluitant per la terra
FA#i per un altre món.
SImVas caure al precipici
FA#d'un món globalitzat,
REpolítiques del somni
FA#multiSOLnaREcional.
SImCarrers de la vergonya,
FA#carrers del primer món,
REallà on les dissidències
FA#són carn SOLde REcanó.
SImVas córrer espantat,
FA#vas cridar sense por
REparaules d’amnistia,
FA#respecSOLte REi amor.
SImNo teníem res més,
FA#només pedres i cors,
REl'única arma que ens quedava...
FA#NoSOLmés peREdres i cors.
SImPer REdefensar, per decidir
LAla FA#forma de veure, viure i existir.
SImLa nostra veu
REi els nostres cors
LAlluitant per la terra
FA#i per un altre món.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.