Respecte (Acords)

Vas córrer amb nosaltres

Acords Acords
Obrint Pas
obrint pas terra
obrint pas terra
SIm SOL RE

SImVas córrer amb nosaltres,
FA#no vas poder escapar
REofegat per les flames
FA#i el SOLteu REpropi estat.

SImCarrers de la misèria,
FA#els carrerons del món,
REallà on la teua vida
FA#val menys SOLque REun segon.

SImVas caure estès a terra,
FA#no et vam poder ajudar,
REtota la vida condemnats
FA#a SOLser REignorats.

SImNo teníem res més,
FA#només pedres i cors,
REl'única arma que ens quedava...

FA#NoSOLmés peREdres i cors.

SIm RE LA FA#
SIm RE LA FA#

SImPer REdefensar, per decidir
LAla FA#forma de veure, viure i existir.
SImLa nostra veu
REi els nostres cors
LAlluitant per la terra
FA#i per un altre món.

SImVas caure al precipici
FA#d'un món globalitzat,
REpolítiques del somni
FA#multiSOLnaREcional.

SImCarrers de la vergonya,
FA#carrers del primer món,
REallà on les dissidències
FA#són carn SOLde REcanó.

SImVas córrer espantat,
FA#vas cridar sense por
REparaules d’amnistia,
FA#respecSOLte REi amor.

SImNo teníem res més,
FA#només pedres i cors,
REl'única arma que ens quedava...

FA#NoSOLmés peREdres i cors.

SImPer REdefensar, per decidir
LAla FA#forma de veure, viure i existir.
SImLa nostra veu
REi els nostres cors
LAlluitant per la terra
FA#i per un altre món.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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