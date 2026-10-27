Respira (Acords)

He tornat a vagar desficiós

Acords Acords
La Gossa Sorda
Saó - Acords i lletres de La gossa sorda per a guitarra i ukelele
Saó - Acords i lletres de La gossa sorda per a guitarra i ukelele
SIm FA#m SOL RE→ LA
SIm FA#m SOL LA

He torSImnat a vagar desFA#mficiós
pels SOLcarrers del meu RE→poLAble,
paisatge de grues SImi pols,
em van FA#mofegant les hoSOLres. RE→ LA
La viSImda passa com una FA#mprocessó
amb SOLregust d'immobiliàRE→riLAa,
cacics i SImllepons,
recepta mil·leSOLnàriRE→a. LA

El que el SImpoble vota va a FA#mmissa,
columna de SOLciris obedient i submiRE→sa. LA
Seguint SIma la santa paFA#mtronal
camina SOLsegura la gent norRE→mal. LA
I senyors SImamb maletins que compren FA#mterres
i venen soSOLlucions de futur per quatre perRE→res, LA
d'ajuntaments SImobedients i cambrers somFA#mrients
i un grapat SOLde policies armats fins a les RE→dents. LA

ResSImpira!
Saps com s'acFA#mcelera el cor?
RespiSOLra! RE
ResSImpira!
Saps com s'acceFA#mlera el cor?
ReSOLfarem l'alternativa
i encenREdrem cada raLAcó.
ResSImpira!

FA#m SOL RE→ LA
SIm FA#m SOL LA

He SImtornat a vagar orguFA#mllós
pels SOLcarrers del meu RE→poLAble,
resSImposta i color; ja van despertant les hoFA#mres.
Que SOLla sang córrega encesa pel RE→teu LAcos
i SImla paraula no ens queda buiFA#mda
esSOLta nit RE→de LAfoc
en SImbacanal col·lectiFA#mva.

El que el SImpoble vota va a FA#mmissa,
columna de SOLciris obedient i submiRE→sa. LA
Seguint SIma la santa paFA#mtronal
camina SOLsegura la gent norRE→mal. LA
Immigrants SImque sobreviuen com FA#mpoden
i grans empreSOLnedors que, quan poden, els roRE→ben, LA
i besen l'esSImtampeta mentre es peguen colps FA#mal pit.
Pagant tres euSOLros l'hora, que fàcil fer-se RE→ric! LA

ResSImpira!
Saps com s'acFA#mcelera el cor?
RespiSOLra! RE
ResSImpira!
Saps com s'acceFA#mlera el cor?
ReSOLfarem l'alternativa
i encenREdrem cada raLAcó.
ResSImpira!

FA#m SOL RE→ LA
SIm FA#m SOL LA

SImParle i opine, no ho puc evitar,
FA#mtota la ràbia que puc aportar.
SOLVull mantindre
la REconsciència intacta,
SIm ben agarrat, ben agarrat.
FA#mJo tinc el mànec
SOLmolt ben agarrat.
AREgafe paraules,
SImdispare conceptes
FA#mque tu no pots imaginar!
SImI si la roda roda
i tu forFA#mes part de la cosa,
pot canSOLviar d'un gir el tema
i aprenREdràs a tragar LAterra.
SOLI si la roda roda
i REtu formes part de la cosa,
SImpot canviar d'un gir el tema
FA#mi aprendràs a llepar sorra.

SImMatemàtiFA#mca,
curiSOLosa exisREtència,
SImvivim com poFA#mdem
somiSOLant amb la RElluna.
SImParle i opine, no ho puc evitar,
FA#mtota la ràbia que puc aportar.
SOLVull mantindre
la REconsciència intacta,
SIm FA#m ben agarrat, ben agarrat.
Jo SOLtinc el REmànec
SImmolt ben agarFA#mrat.
ASOLgafe paREraules,
SImdispare concepFA#mtes
que tu SOLno pots iREmaginar!
SImMatemàtiFA#mca,
curiSOLosa exisREtència,
SImesclaus d'un nou FA#mtemps,
pisSOLtoles de REfusta.

SImMatemàtiFA#mca,
curiSOLosa exisREtència,
SImvivim com poFA#mdem
somiSOLant amb la RElluna.
SImMatemàtiFA#mca,
curiSOLosa exisREtència,
SImvivim com poFA#mdem
senSOLse full de REruta.
SImSense full de ruFA#mta.

ResSImpira!LA FA#m SOL RE→
ResSImpira!LA FA#m SOL RE→
ResSImpira!LA FA#m SOL RE→
ResSImpira!LA FA#m SOL RE→

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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