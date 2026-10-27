He torSImnat a vagar desFA#mficiós pels SOLcarrers del meu RE→poLAble, paisatge de grues SImi pols, em van FA#mofegant les hoSOLres. RE→LA La viSImda passa com una FA#mprocessó amb SOLregust d'immobiliàRE→riLAa, cacics i SImllepons, recepta mil·leSOLnàriRE→a. LA
El que el SImpoble vota va a FA#mmissa, columna de SOLciris obedient i submiRE→sa. LA Seguint SIma la santa paFA#mtronal camina SOLsegura la gent norRE→mal. LA I senyors SImamb maletins que compren FA#mterres i venen soSOLlucions de futur per quatre perRE→res, LA d'ajuntaments SImobedients i cambrers somFA#mrients i un grapat SOLde policies armats fins a les RE→dents. LA
ResSImpira! Saps com s'acFA#mcelera el cor? RespiSOLra! RE ResSImpira! Saps com s'acceFA#mlera el cor? ReSOLfarem l'alternativa i encenREdrem cada raLAcó. ResSImpira!
FA#mSOLRE→LA SImFA#mSOLLA
He SImtornat a vagar orguFA#mllós pels SOLcarrers del meu RE→poLAble, resSImposta i color; ja van despertant les hoFA#mres. Que SOLla sang córrega encesa pel RE→teu LAcos i SImla paraula no ens queda buiFA#mda esSOLta nit RE→de LAfoc en SImbacanal col·lectiFA#mva.
El que el SImpoble vota va a FA#mmissa, columna de SOLciris obedient i submiRE→sa. LA Seguint SIma la santa paFA#mtronal camina SOLsegura la gent norRE→mal. LA Immigrants SImque sobreviuen com FA#mpoden i grans empreSOLnedors que, quan poden, els roRE→ben, LA i besen l'esSImtampeta mentre es peguen colps FA#mal pit. Pagant tres euSOLros l'hora, que fàcil fer-se RE→ric! LA
ResSImpira! Saps com s'acFA#mcelera el cor? RespiSOLra! RE ResSImpira! Saps com s'acceFA#mlera el cor? ReSOLfarem l'alternativa i encenREdrem cada raLAcó. ResSImpira!
FA#mSOLRE→LA SImFA#mSOLLA
SImParle i opine, no ho puc evitar, FA#mtota la ràbia que puc aportar. SOLVull mantindre la REconsciència intacta, SIm ben agarrat, ben agarrat. FA#mJo tinc el mànec SOLmolt ben agarrat. AREgafe paraules, SImdispare conceptes FA#mque tu no pots imaginar! SImI si la roda roda i tu forFA#mes part de la cosa, pot canSOLviar d'un gir el tema i aprenREdràs a tragar LAterra. SOLI si la roda roda i REtu formes part de la cosa, SImpot canviar d'un gir el tema FA#mi aprendràs a llepar sorra.
SImMatemàtiFA#mca, curiSOLosa exisREtència, SImvivim com poFA#mdem somiSOLant amb la RElluna. SImParle i opine, no ho puc evitar, FA#mtota la ràbia que puc aportar. SOLVull mantindre la REconsciència intacta, SImFA#m ben agarrat, ben agarrat. Jo SOLtinc el REmànec SImmolt ben agarFA#mrat. ASOLgafe paREraules, SImdispare concepFA#mtes que tu SOLno pots iREmaginar! SImMatemàtiFA#mca, curiSOLosa exisREtència, SImesclaus d'un nou FA#mtemps, pisSOLtoles de REfusta.
SImMatemàtiFA#mca, curiSOLosa exisREtència, SImvivim com poFA#mdem somiSOLant amb la RElluna. SImMatemàtiFA#mca, curiSOLosa exisREtència, SImvivim com poFA#mdem senSOLse full de REruta. SImSense full de ruFA#mta.