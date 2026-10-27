Respirar (Acords)

Veig com cauen de la pell trossets escatats

Acords Acords
Bebe
bebe cambio de piel
bebe cambio de piel
LAVeig com REcauen de la LApell trosMIsets escatats
per FA#ml’absència que m’ha deiRExat el LAcos deshidraMItat.

LACau la pell REmorta, deixant-ne LAa la llum MIuna de nova,
més FA#mlluent que la que cau. Hi ha quelREcom que esLAtà alimentant-MIla.

La LApell que en silenci REcrida: LA“Vull sortir d’aMIquí”.
La FA#mpell que en silenci REcrida: “Vull oLAxigen, he de respiMIrar”.

RespiLArar del que no puc teREnir, respiLArar de l’absència de MImi,
resFA#mpirar per sentir-me miREllor, respiLArar, alleujaré aquest doMIlor.
RespiLArar, respiRErar, respiLArar, MI
respiFA#mrar, respiRErar, respiLArar... MI

LAAvui necessitaria la invasió del meu REespai personal,
però LAno, tu no em prenMIdràs
en FA#mels teus braços, semREpre els teus braços. LANo, avui no seMIrà.
El doLAlor cada cop es va fent més inREsuportable.
Allò que no et LAmata et torna MIimplacable.

FA#mCadascú al seu univers sent que el proREpi dolor és el més inLAtens. MI
FA#mÉs l’amor que et dona vida, en els seus murs REuna mica cada diLAa. MI

La LApell que en silenci REcrida: LA“Vull sortir d’aMIquí”.
La FA#mpell que en silenci REcrida: “Vull oLAxigen, he de respiMIrar”.

RespiLArar del que no puc teREnir, respiLArar de l’absència de MImi,
resFA#mpirar per sentir-me miREllor, respiLArar, alleujaré aquest doMIlor.
RespiLArar per sentir que estic REviva, i LApuc respiMIrar sense tu,
respiLArar, respiRErar, respiLArar, MI
respiFA#mrar, respiRErar, respiLArar... MI

LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi