Ressaca a sa platja (Acords)

De l'àlbum "Nostàlgia Airlines" (2024)

Acords Acords
Maria Jaume
maria jaume nostalgia airlines
maria jaume nostalgia airlines
Quant de temps fa que no te FAmaj7veia! Pensava en com devies esSOL6tar
si m'has enyorat aquests MIm7vespres, fent sa vida a una altra ciuRE7sus2tat.
Me'n record de tot lo que FAmaj7fèiem, sé que tu també ho tens graSOL6vat
però te n'anares per MIm7sempre i per aquí tot ha canRE7sus2viat, tot ha canviat.

FAmaj7No fa falta mos diguem mentides, SOL6no fa falta mos contem ses vides
MIm7Si jo te mir i tu me mires, RE7sus2si vols, vine i rebobina.
FAmaj7No fa falta mos diguem mentides (MenSOL6tides), no fa falta mos contem ses vides (Ses MIm7vides).
Si jo te mir i tu me mires, RE7sus2si vols, vine i rebobina.

FAmaj7Aquell estiu va ser una locura. SOL6Tots dos volíem creure, pentura,
MIm7aquesta aventura RE7sus2no té caducitat,
FAmaj7però jo sabia i tu sabies SOL6lo que passaria per setembre.

FAmaj7'Deu per sempre (ciao) SOL6i, per tant, mentrestant.

Vespres d'alt volFAmaj7tatge, ressaca a sa SOL6platja,
i MIm7jo que si Martini, bikini, i RE7sus2tu de vaticini, Houdini.
FAmaj7Poc a poc, tot se va fer SOL6molt més gros
i te MIm7va explotar a sa cara, a sa cara que ara RE7sus2mir.

Quant de temps fa que no te FAmaj7veia! Pensava en com devies esSOL6tar
si m'has enyorat aquests MIm7vespres, fent sa vida a una altra ciuRE7sus2tat.
Me'n record de tot lo que FAmaj7fèiem, sé que tu també ho tens graSOL6vat
però te n'anares per MIm7sempre i per aquí tot ha canRE7sus2viat, tot ha canviat.

FAmaj7No fa falta mos diguem mentides (MenSOL6tides), no fa falta mos contem ses vides (Ses MIm7vides).
Si jo te mir i tu me mires, RE7sus2si vols, vine i rebobina.
FAmaj7No fa falta mos diguem mentides (MenSOL6tides), no fa falta mos contem ses vides (Ses MIm7vides).
Si jo te mir i tu me mires, RE7sus2si vols, vine i…

Vespres d'alt volFAmaj7tatge, ressaca a sa SOL6platja
i MIm7jo que si Martini, bikini, i RE7sus2tu de vaticini, Houdini
FAmaj7poc a poc, tot se va fer SOL6molt més gros
i te MIm7va explotar a sa cara, a sa cara que ara RE7sus2mir.

FAmaj7MenSOL6tides, ses MIm7vides, RE7sus2
FAmaj7menSOL6tides, ses MIm7vides. RE7sus2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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