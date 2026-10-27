Quant de temps fa que no te
FAmaj7veia! Pensava en com devies es SOL6tar
si m'has enyorat aquests
MIm7vespres, fent sa vida a una altra ciu RE7sus2tat.
Me'n record de tot lo que
FAmaj7fèiem, sé que tu també ho tens gra SOL6vat
però te n'anares per
MIm7sempre i per aquí tot ha can RE7sus2viat, tot ha canviat. FAmaj7No fa falta mos diguem mentides, SOL6no fa falta mos contem ses vides MIm7Si jo te mir i tu me mires, RE7sus2si vols, vine i rebobina. FAmaj7No fa falta mos diguem mentides (Men SOL6tides), no fa falta mos contem ses vides (Ses MIm7vides).
Si jo te mir i tu me mires,
RE7sus2si vols, vine i rebobina. FAmaj7Aquell estiu va ser una locura. SOL6Tots dos volíem creure, pentura, MIm7aquesta aventura RE7sus2no té caducitat, FAmaj7però jo sabia i tu sabies SOL6lo que passaria per setembre. FAmaj7'Deu per sempre (ciao) SOL6i, per tant, mentrestant.
Vespres d'alt vol
FAmaj7tatge, ressaca a sa SOL6platja,
i
MIm7jo que si Martini, bikini, i RE7sus2tu de vaticini, Houdini. FAmaj7Poc a poc, tot se va fer SOL6molt més gros
i te
MIm7va explotar a sa cara, a sa cara que ara RE7sus2mir.
Quant de temps fa que no te
FAmaj7veia! Pensava en com devies es SOL6tar
si m'has enyorat aquests
MIm7vespres, fent sa vida a una altra ciu RE7sus2tat.
Me'n record de tot lo que
FAmaj7fèiem, sé que tu també ho tens gra SOL6vat
però te n'anares per
MIm7sempre i per aquí tot ha can RE7sus2viat, tot ha canviat. FAmaj7No fa falta mos diguem mentides (Men SOL6tides), no fa falta mos contem ses vides (Ses MIm7vides).
Si jo te mir i tu me mires,
RE7sus2si vols, vine i rebobina. FAmaj7No fa falta mos diguem mentides (Men SOL6tides), no fa falta mos contem ses vides (Ses MIm7vides).
Si jo te mir i tu me mires,
RE7sus2si vols, vine i…
Vespres d'alt vol
FAmaj7tatge, ressaca a sa SOL6platja
i
MIm7jo que si Martini, bikini, i RE7sus2tu de vaticini, Houdini FAmaj7poc a poc, tot se va fer SOL6molt més gros
i te
MIm7va explotar a sa cara, a sa cara que ara RE7sus2mir. FAmaj7Men SOL6tides, ses MIm7vides, RE7sus2 FAmaj7men SOL6tides, ses MIm7vides. RE7sus2
si m'has enyorat aquests
Me'n record de tot lo que
però te n'anares per
Si jo te mir i tu me mires,
Vespres d'alt vol
i
i te
Quant de temps fa que no te
si m'has enyorat aquests
Me'n record de tot lo que
però te n'anares per
Si jo te mir i tu me mires,
Si jo te mir i tu me mires,
Vespres d'alt vol
i
i te