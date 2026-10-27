Ressona un crit! (Acords)

LA#m---- DO#---- FA#---- SOL#---- // LA#m---- DO#---- FA#---- FA----

Acords Acords
Setrill
setrill ressona un crit
setrill ressona un crit
SI♭m RE♭ SOL♭ LA♭ SI♭m RE♭ SOL♭ FA

Quan el SI♭msol s’allarga al vespre,
la nit RE♭és vida en llibertat,
SOL♭junts busquem ser els de sempre,
LA♭per tornar a somiar fins tard.

L’endemà no SI♭mté importància, els peus no paren de saltar,
per reviure aRE♭questa màgia, la de l’estiu, a cada instant.
SOL♭Escriurem la nostra història, tots lluitant per la igualtat,
LA♭forts, alçats i sempre lliures, intensament a cada pas.
Aquesta és SI♭mla nostra festa: música, sorra i ballar.
Demà potser RE♭és un gran dia, però l’avui no tornarà.

SOL♭Tots junts farem una cançó
RE♭i units ens deixarem portar
LA♭pel so que avui vivim
SI♭mi trenca amb totes les cadenes.
SOL♭Latents amb noves sensacions,
RE♭festiu, et neixen emocions,
LA♭dins teu, ressona un crit:
FAlliures sota les estrelles!

SI♭mLluitarem les injusSOL♭tícies i allò que ens vulguin imposar,
LA♭per reviure aquesta màgia, SOL♭la de l’estiu, LA♭a cada pas.

SI♭mEscriurem la nostra SOL♭història, tots lluitant per la igualtat,
LA♭decidides i valentes, per SOL♭fer nostre LA♭el festival.

SI♭mEl temps es SOL♭cola i no torna mai més,
LA♭unim els pobles, junts podrem SOL♭posar el món LA♭del revés.

SI♭mA la torSOL♭nada, llencem un crit al vent,
LA♭que la revolta és neSOL♭dar a conLA♭tracorrent.

SI♭mEscriurem la nostra història per la igualtat,
SOL♭lliures i sinceres, vivència intensa a cada pas.
LA♭Lluitarem les injustícies amb el cap ben alt,
RE♭decidides i valentes LA♭per fer nostre el festival.

SI♭mBaixem del cotxe, que sona una cançó,
SOL♭aquella que reclama llibertat d’expressió,
LA♭pols a les sabates, versos repartint lliçons,
RE♭descàrrega sonoLA♭ra, passem a l’acció.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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