Quan el SI♭msol s’allarga al vespre, la nit RE♭és vida en llibertat, SOL♭junts busquem ser els de sempre, LA♭per tornar a somiar fins tard.
L’endemà no SI♭mté importància, els peus no paren de saltar, per reviure aRE♭questa màgia, la de l’estiu, a cada instant. SOL♭Escriurem la nostra història, tots lluitant per la igualtat, LA♭forts, alçats i sempre lliures, intensament a cada pas. Aquesta és SI♭mla nostra festa: música, sorra i ballar. Demà potser RE♭és un gran dia, però l’avui no tornarà.
SOL♭Tots junts farem una cançó RE♭i units ens deixarem portar LA♭pel so que avui vivim SI♭mi trenca amb totes les cadenes. SOL♭Latents amb noves sensacions, RE♭festiu, et neixen emocions, LA♭dins teu, ressona un crit: FAlliures sota les estrelles!
SI♭mLluitarem les injusSOL♭tícies i allò que ens vulguin imposar, LA♭per reviure aquesta màgia, SOL♭la de l’estiu, LA♭a cada pas.
SI♭mEscriurem la nostra SOL♭història, tots lluitant per la igualtat, LA♭decidides i valentes, per SOL♭fer nostre LA♭el festival.
SI♭mEl temps es SOL♭cola i no torna mai més, LA♭unim els pobles, junts podrem SOL♭posar el món LA♭del revés.
SI♭mA la torSOL♭nada, llencem un crit al vent, LA♭que la revolta és neSOL♭dar a conLA♭tracorrent.
SI♭mEscriurem la nostra història per la igualtat, SOL♭lliures i sinceres, vivència intensa a cada pas. LA♭Lluitarem les injustícies amb el cap ben alt, RE♭decidides i valentes LA♭per fer nostre el festival.
SI♭mBaixem del cotxe, que sona una cançó, SOL♭aquella que reclama llibertat d’expressió, LA♭pols a les sabates, versos repartint lliçons, RE♭descàrrega sonoLA♭ra, passem a l’acció.