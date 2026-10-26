SI LA# SOL# FA# MI RE# FA# SI
Se'm fa estrany no ser el darMIrer
de marxar cap a dormir FA#
quan ja hem xerrat de SItot
entre quatre bons aSOL#mmics
i el sol ens pica MIfort
ben bé cap a mig maFA#tí.
SIGairebé ja ni em coMInec
quan fa dies que no dic: FA#
"posa-me'n un altre, SIQuim,
que me'n vaig, però ara SOL#mvinc!"
Mentre al vàter tanMIcat
m'ensumo la digniFA#tat.
I soc aMIquí per fer memòSIria.
Em pots fer MImolt de cas o SIgens,
però reMIcorda aquesta històSIria:
FA#una retirada a temps
sempre és MIuna victòSIria.
Ja no em perdo com aMIbans
per racons, caus i forats FA#
de les nits sense fiSInal,
seguint un deliri SOL#mfals
que amb el temps em va porMItar
cap a un excés faFA#tal.
SINo calia córrer MItant,
una treva, em deia el cos, FA#
que comences a ser SIgran.
I arribaren amb les SOL#mpors
les angoixes i trisMItors,
i tot es va anant fent FA#fosc.
I soc aMIquí per fer memòSIria.
Em pots fer MImolt de cas o SIgens,
però reMIcorda aquesta històSIria:
FA#una retirada a temps
sempre és MIuna victòSIria.
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