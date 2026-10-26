SOLCreus que tens, que sents, amor en un DOadd9racó.
SOLVeus que Reus s'ha fet tan lluny de DOadd9cop.
LAmI em poses i em treus, vas decanMImtant;
FAReus es va enconLAmgint, Madrid és REgran.
SOLDius que rius, que vius, sempre que em tens DOadd9a prop.
SOLFlors que fan estius al teu DOadd9cantó.
LAmLa teva olor, la teva MImveu,
a poc a poc se FAles haurà emporLAmtat el vent de REReus.
SOLReus als meus REpeus i al teu MImcap, MercaDOdal, tomb de ravals,
vermuts a SOLReeeeeeREeus!
Reus no té MImmar, però el meu FAfar segueix enLAmcès
per si un dia el REveus.
SOLAaa! A a a. Aaa! A a a a a a. DOadd9Aaa!
SOLAaa! A a a. Aaa! A a a a a a. DOadd9Aaa!
LAmLa teva olor, la teva MImveu,
a poc a poc se FAles haurà emporLAmtat el vent de REReus.
SOLReus als meus REpeus i al teu MImcap, MercaDOdal, tomb de ravals,
vermuts a SOLReeeeeeREeus!
Reus no té MImmar, però el meu FAfar segueix enLAmcès
per si un dia el REveus.
SOLDius que rius, que vius, sempre que em tens DOadd9a prop.
SOLFlors que fan estius al teu DOadd9cantó.
LAmLa teva olor, la teva MImveu,
a poc a poc se FAles haurà emporLAmtat el vent de REReus.
SOLReus als meus REpeus i al teu MImcap, MercaDOdal, tomb de ravals,
vermuts a SOLReeeeeeREeus!
Reus no té MImmar, però el meu FAfar segueix enLAmcès
per si un dia el REveus.
SOL DO x4
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.