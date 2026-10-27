LAmQuan la llum il·lumina el FAriu de la vall, SOLles muntanyes es tornen a obrir. DO LAmComença la lluita, anem a maFAtar, SOLque els somnis no em deixen dormir. DO LAmObre la porta, ves-te'n FAd'aquí. SOLLa batalla és a punt d'esclatar. DO LAmLa foscor dona voltes dins el FAmeu cap, SOLestic preparat per morir. DO
DOQuan aconsegueixi les claus de l'infern, SOL FAla meva força es podrà alliberar LAm DOi podré veure l'àngel caigut. SOL FADesprés les flames m'envoltaran… SOL
DOPot semblar que és mentida, SOL FAperò sé que és veritat: LAm DOels esperits s'han tornat contra mi. SOL FAS'enfosqueixen imatges, comencen els cants, SOL DOla ment ja comença a volar. SOL FAVeig mil estrelles i llums de colors, LAm DOestic estirat a l'herba, SOL FAel meu cos està immòbil dins l'univers, SOL DOtot dins de mi està girant. SOL
DOQuan aconsegueixi les claus de l'infern, SOL FAla meva força es podrà alliberar LAm DOi podré veure l'àngel caigut. SOL FADesprés les flames m'envoltaran… SOL
LAmQuan la llum il·lumina la FAsang de la vall, SOLel cel es comença a aclarir. DO LAmS'acaba la lluita, el foc s'ha apaFAgat, SOLara ja és tot conquistat. DO LAmTanco la porta, surto al FAcarrer, SOLun nou dia està començant. DO LAmMe'n recordo del somni, estic molt FAconfós, SOLmai no sabré què ha passat. DO
DOQuan aconsegueixi les claus de l'infern, SOL FAla meva força es podrà alliberar LAm DOi podré veure l'àngel caigut. SOL FADesprés les flames m'envoltaran… SOL