Revelacions (Acords)

Quan la llum il·lumina el riu de la vall

Acords Acords
Sangtraït
sangtrait els senyors de les pedres
sangtrait els senyors de les pedres
LAmQuan la llum il·lumina el FAriu de la vall,
SOLles muntanyes es tornen a obrir. DO
LAmComença la lluita, anem a maFAtar,
SOLque els somnis no em deixen dormir. DO
LAmObre la porta, ves-te'n FAd'aquí.
SOLLa batalla és a punt d'esclatar. DO
LAmLa foscor dona voltes dins el FAmeu cap,
SOLestic preparat per morir. DO

DOQuan aconsegueixi les claus de l'infern, SOL
FAla meva força es podrà alliberar LAm
DOi podré veure l'àngel caigut. SOL
FADesprés les flames m'envoltaran… SOL

DOPot semblar que és mentida, SOL
FAperò sé que és veritat: LAm
DOels esperits s'han tornat contra mi. SOL
FAS'enfosqueixen imatges, comencen els cants, SOL
DOla ment ja comença a volar. SOL
FAVeig mil estrelles i llums de colors, LAm
DOestic estirat a l'herba, SOL
FAel meu cos està immòbil dins l'univers, SOL
DOtot dins de mi està girant. SOL

DOQuan aconsegueixi les claus de l'infern, SOL
FAla meva força es podrà alliberar LAm
DOi podré veure l'àngel caigut. SOL
FADesprés les flames m'envoltaran… SOL

LAmQuan la llum il·lumina la FAsang de la vall,
SOLel cel es comença a aclarir. DO
LAmS'acaba la lluita, el foc s'ha apaFAgat,
SOLara ja és tot conquistat. DO
LAmTanco la porta, surto al FAcarrer,
SOLun nou dia està començant. DO
LAmMe'n recordo del somni, estic molt FAconfós,
SOLmai no sabré què ha passat. DO

DOQuan aconsegueixi les claus de l'infern, SOL
FAla meva força es podrà alliberar LAm
DOi podré veure l'àngel caigut. SOL
FADesprés les flames m'envoltaran… SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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