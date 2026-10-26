LA DO#m RE LAm MI
LARic só d'enuigs e DO#mpobre de conhort,
RElluny de tot bé, abundant en doLAlor,
LAmdesventurat e malcontent d'amor:
LAessent jo viu, vos dic que ja só mort.
LANo trob remei ni DO#msé a qui m'acost,
REne passe temps en res que pler me LAsia;
DO#mperquè am més la mort que em sia tost
REque viure lluny de MIvós, que sou ma aiLAmia.
LAOh! Trist de mi, caDO#mtiu en mala sort
REe carregat de molts mals e trisLAtor!
LAmDesventurat e malcontent d'amor:
LAessent jo viu, vos dic que ja só mort.
LARic só d'enuigs e DO#mpobre de conhort,
RElluny de tot bé, abundant en doLAlor,
LAmdesventurat e malcontent d'amor:
LAessent jo viu, vos dic que ja só mort.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.