LA DO#m RE LAm MI



LA Ric só d'enuigs e DO#m pobre de conhort,

RE lluny de tot bé, abundant en do LA lor,

LAm desventurat e malcontent d'amor:

LA essent jo viu, vos dic que ja só mort.



LA No trob remei ni DO#m sé a qui m'acost,

RE ne passe temps en res que pler me LA sia;

DO#m perquè am més la mort que em sia tost

RE que viure lluny de MI vós, que sou ma ai LA mia.



LA Oh! Trist de mi, ca DO#m tiu en mala sort

RE e carregat de molts mals e tris LA tor!

LAm Desventurat e malcontent d'amor:

LA essent jo viu, vos dic que ja só mort.



LA Ric só d'enuigs e DO#m pobre de conhort,

RE lluny de tot bé, abundant en do LA lor,

LAm desventurat e malcontent d'amor:

LA essent jo viu, vos dic que ja só mort.