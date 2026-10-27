Rikiti (Acords)

Mare meva, s'acosta el moment de fer rikiti

Acords Acords
Mama Dousha
mama dousha la criolla
mama dousha la criolla
Mare meva, s'acosta el moment LA♭de fer riLA♭7kiti.
La gent elegant es planteja RE♭msortir d'aquí,
que no hi ha bona boda sense el LA♭rikiti.
A la pista de ball es veuen passos RE♭mmaleïts.
Rikiti! Rikiti! Rikiti! Tothom fa SOL♭mrikiti.
A partir d'ara ja no hi ha fotos, tot queRE♭mda aquí,
que no hi ha bona boda sense el riLA♭kiti. LA♭7
Fins que la mort ens separi, tots RE♭mrikiti.

Mare meva, s'acosta el moment de fer rikiLA♭ti.
LA♭Rikiti! Rikiti! Rikiti!
RE♭mFins que la mort ens separi, sepaLA♭7ri.
Rikiti! Rikiti! RE♭mRikiti!

La tieta, amb la gula, es passeja buscant LA♭7pastís,
i cada solter de la sala, buscant RE♭mamics,
que no hi ha bona boda sense el riLA♭7kiti.
De cop, cuando tu vas, yo vengo de RE♭mallí.

Rikiti! Rikiti! Rikiti! TotLA♭hom fa rikiSOL♭mti.
A la pista de ball es veuen passos maRE♭mleïts.
Un grup, al lavabo, debat sobre qui és LA♭7qui.
Fins que la mort ens separi, tots riRE♭mkiti.

Mare meva, s'acosta el moment de fer rikiLA♭ti.
LA♭Rikiti! Rikiti! Rikiti!
RE♭mFins que la mort ens separi, sepaLA♭7ri.
Rikiti! Rikiti! RE♭mRikiti!
Mare meva, s'acosta el moment de fer rikiLA♭ti.
LA♭Rikiti! Rikiti! Rikiti!
RE♭mFins que la mort ens separi, sepaLA♭7ri.
Rikiti! Rikiti! RE♭mRikiti!

Fins que la mort ens seLA♭pari,
fins que la mort ens seLA♭pari.

Mare meva, s'acosta el moment de fer rikiLA♭ti.
LA♭Rikiti! Rikiti! Rikiti!
RE♭mFins que la mort ens separi, sepaLA♭7ri.
Rikiti! Rikiti! RE♭mRikiti!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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