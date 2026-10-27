Mare meva, s'acosta el moment
LA♭de fer ri LA♭7kiti.
La gent elegant es planteja
RE♭msortir d'aquí,
que no hi ha bona boda sense el
LA♭rikiti.
A la pista de ball es veuen passos
RE♭mmaleïts.
Rikiti! Rikiti! Rikiti! Tothom fa
SOL♭mrikiti.
A partir d'ara ja no hi ha fotos, tot que
RE♭mda aquí,
que no hi ha bona boda sense el ri
LA♭kiti. LA♭7
Fins que la mort ens separi, tots
RE♭mrikiti.
Mare meva, s'acosta el moment de fer riki
LA♭ti. LA♭Rikiti! Rikiti! Rikiti! RE♭mFins que la mort ens separi, sepa LA♭7ri.
Rikiti! Rikiti!
RE♭mRikiti!
La tieta, amb la gula, es passeja buscant
LA♭7pastís,
i cada solter de la sala, buscant
RE♭mamics,
que no hi ha bona boda sense el ri
LA♭7kiti.
De cop, cuando tu vas, yo vengo de
RE♭mallí.
Rikiti! Rikiti! Rikiti! Tot
LA♭hom fa riki SOL♭mti.
A la pista de ball es veuen passos ma
RE♭mleïts.
Un grup, al lavabo, debat sobre qui és
LA♭7qui.
Fins que la mort ens separi, tots ri
RE♭mkiti.
Mare meva, s'acosta el moment de fer riki
LA♭ti. LA♭Rikiti! Rikiti! Rikiti! RE♭mFins que la mort ens separi, sepa LA♭7ri.
Rikiti! Rikiti!
RE♭mRikiti!
Mare meva, s'acosta el moment de fer riki
LA♭ti. LA♭Rikiti! Rikiti! Rikiti! RE♭mFins que la mort ens separi, sepa LA♭7ri.
Rikiti! Rikiti!
RE♭mRikiti!
Fins que la mort ens se
LA♭pari,
fins que la mort ens se
LA♭pari.
Mare meva, s'acosta el moment de fer riki
LA♭ti. LA♭Rikiti! Rikiti! Rikiti! RE♭mFins que la mort ens separi, sepa LA♭7ri.
Rikiti! Rikiti!
RE♭mRikiti!
La gent elegant es planteja
que no hi ha bona boda sense el
A la pista de ball es veuen passos
Rikiti! Rikiti! Rikiti! Tothom fa
A partir d'ara ja no hi ha fotos, tot que
que no hi ha bona boda sense el ri
Fins que la mort ens separi, tots
Mare meva, s'acosta el moment de fer riki
Rikiti! Rikiti!
La tieta, amb la gula, es passeja buscant
i cada solter de la sala, buscant
que no hi ha bona boda sense el ri
De cop, cuando tu vas, yo vengo de
Rikiti! Rikiti! Rikiti! Tot
A la pista de ball es veuen passos ma
Un grup, al lavabo, debat sobre qui és
Fins que la mort ens separi, tots ri
Mare meva, s'acosta el moment de fer riki
Rikiti! Rikiti!
Mare meva, s'acosta el moment de fer riki
Rikiti! Rikiti!
Fins que la mort ens se
fins que la mort ens se
Mare meva, s'acosta el moment de fer riki
Rikiti! Rikiti!