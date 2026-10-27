Mare meva, s'acosta el moment LA♭ de fer ri LA♭7 kiti.

La gent elegant es planteja RE♭m sortir d'aquí,

que no hi ha bona boda sense el LA♭ rikiti.

A la pista de ball es veuen passos RE♭m maleïts.

Rikiti! Rikiti! Rikiti! Tothom fa SOL♭m rikiti.

A partir d'ara ja no hi ha fotos, tot que RE♭m da aquí,

que no hi ha bona boda sense el ri LA♭ kiti. LA♭7

Fins que la mort ens separi, tots RE♭m rikiti.



Mare meva, s'acosta el moment de fer riki LA♭ ti.

LA♭ Rikiti! Rikiti! Rikiti!

RE♭m Fins que la mort ens separi, sepa LA♭7 ri.

Rikiti! Rikiti! RE♭m Rikiti!



La tieta, amb la gula, es passeja buscant LA♭7 pastís,

i cada solter de la sala, buscant RE♭m amics,

que no hi ha bona boda sense el ri LA♭7 kiti.

De cop, cuando tu vas, yo vengo de RE♭m allí.



Rikiti! Rikiti! Rikiti! Tot LA♭ hom fa riki SOL♭m ti.

A la pista de ball es veuen passos ma RE♭m leïts.

Un grup, al lavabo, debat sobre qui és LA♭7 qui.

Fins que la mort ens separi, tots ri RE♭m kiti.



Mare meva, s'acosta el moment de fer riki LA♭ ti.

LA♭ Rikiti! Rikiti! Rikiti!

RE♭m Fins que la mort ens separi, sepa LA♭7 ri.

Rikiti! Rikiti! RE♭m Rikiti!

Mare meva, s'acosta el moment de fer riki LA♭ ti.

LA♭ Rikiti! Rikiti! Rikiti!

RE♭m Fins que la mort ens separi, sepa LA♭7 ri.

Rikiti! Rikiti! RE♭m Rikiti!



Fins que la mort ens se LA♭ pari,

fins que la mort ens se LA♭ pari.



Mare meva, s'acosta el moment de fer riki LA♭ ti.

LA♭ Rikiti! Rikiti! Rikiti!

RE♭m Fins que la mort ens separi, sepa LA♭7 ri.

Rikiti! Rikiti! RE♭m Rikiti!