SOLPels rius de Babilon,
REallà hi vàSOLrem seure
REi vam plorar, tot reSOLcordant Zion.
SOLSe'ns van endur en captivitat
DOi a sobre ens feSOLien cantar.
REDoncs SOLcom vols que cantem al Senyor
RElluny SOLde la nostra llar?
SOLSe'ns van endur en captivitat
DOi a sobre ens feSOLien cantar.
SOLSe'ns van endur en captivitat.
SOLI a sobre ens feien cantar.
SOLDoncs com vols que cantem al Senyor?
SOLLluny de la nostra llar.
SOLAaaa! Aaaa!
SOLFes que els mots que et diem.
SOLI les meditacions del nostre cor.
SOLDignifiquin el teu nom aquesta nit.
SOLPels rius de Babilon, allà hi vàrem seure.
SOLI vam plorar, tot recordant Zion.
SOLNo ens demanis què vol dir això.
SOLNo en tenim ni ideia.
SOLNomés traduir, ja passem prou pena.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.