SOLEm deslligo d'una cadena oxidada. MImA la llengua el teu gel se'm torna water. DOSovint hipnòtic, et pipejo empanat i aLAmquí estic, soliREtari, ben acompanyat. SOLEl meu ego m'incomoda, però em fa falta. MImNo canvio cap paraula per cap altra. DOPer ser jo, no necessito ser ningú: LAmen tinc prou amb un REvolant, la carretera i tu. SOLI si em dius que demà no sabré res d'ahir, MImvoldrà dir que hem oblidat la merda que ens vam dir. DOJo em limito a sentir i a retenir les LAmferides d'aquell dia i l'eREmoció d'aquesta nit.
SOLM'abraço als arbres DOd'aquest caREmí, SOLque em portin lluny, però que DOsempre em REtornin aquí. SOLM'agradaria veure DOcom sures REmica en mica i SOLvoles, voles, DOvola i sobreREvola'm.
DOLivin' en una road trip, REconduint al teu, SOLcostat Cada dia noMImva ruta en direcció tranquil·DOlitat. Vivint junts en una road REtrip, conduïm eSOLnamorats, playing hits a MImtota hòstia ignorant la graDOvetat. RESOL
SOLEntre núvols jo t'observo i t'imagino MImdins el nostre globus volàtil i rítmic, DOdesitjant, please, que no peti aquí. No LAmespero res de tu, però REencara menys de mi. SOLI ara, en lloc de papallones, dins el pit MImhi tinc un fucking hipopòtam gegantí. DOI si dormo entre la brossa o al teu llit, no LAmespero res de tu, però REencara menys de mi.
SOLM'abraço als arbres DOd'aquest caREmí, SOLque em portin lluny, però que DOsempre em REtornin aquí. SOLM'agradaria veure DOcom sures REmica en mica i SOLvoles, voles, DOvola i sobreREvola'm.
DOLivin' en una road trip, REconduint al teu, SOLcostat Cada dia nova MImruta en direcció tranquil·litat. DOVivint junts en una road REtrip, conduïm enaSOLmorats, playing hits a MImtota hòstia ignorant la gravetat. DOLivin' en una road trip. RE SOLLivin' en una road trip. MIm Livin' en una road DO→REtrip... enaSOLmorats.