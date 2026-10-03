SImDiga'm què penses es LA6vespres SOLmaj7quan es mecànic t'aFA#mpaga MImquan fas un canvi de LAsoftware FA#msempre que te reSOLprogramen.
SImRecordaries un LA6somni: SOLmaj7transbordadors llumiFA#mnosos, MImun astronauta, un saLAtèl·lit FA#md'uns acabats horSOLrorosos.
SImEs oceans i sa LA6lluna SOLmaj7es teu caràcter és herFA#mmètic MImamb sa mirada perLAduda FA#mdins un planeta deSOLsèrtic.
SImRobot eficient, LA6més intel·ligent que sa SOLmaj7gent i de molt. FA#mSa computadora amb un seMImgon sumarà LAtotes ses estrelles d'aquest FA#mmón. SOL SImRobot innocent LA6es deshumidificaSOLmaj7dor no te sent. FA#mS'electrodomèstic és un MImputo enxufat LAi no sabrà mai que és s'aFA#mmistat. SOL
SImDiga'm què penses es LA6vespres SOLmaj7quan es mecànic t'aFA#mpaga MImquan fas un canvi de LAsoftware FA#msempre que te reproSOLgramen SImtots es secrets d'una ciLA6ència SOLmaj7dins es teu xassís de FA#mferro. MImCreus que va ser neLAcessari FA#mfer-te d'hexura tan SOLfeo?
SImRobot eficient, LA6més intel·ligent que sa SOLmaj7gent i de molt. FA#mSa computadora amb un seMImgon sumarà LAtotes ses estrelles d'aquest FA#mmón. SOL SImRobot innocent LA6es deshumidificaSOLmaj7dor no te sent. FA#mS'electrodomèstic és un MImputo enxufat LAi no sabrà mai que és s'aFA#mmistat. SOL SImRobot eficient, LA6més intel·ligent que sa SOLmaj7gent i de molt. FA#mSa computadora amb un seMImgon sumarà LAtotes ses estrelles d'aquest FA#mmón. SOL SImRobot innocent LA6es deshumidificaSOLmaj7dor no te sent. FA#mS'electrodomèstic és un MImputo enxufat LAi no sabrà mai que és s'aFA#mmistat. SOL
SImLA6SOLmaj7FA#mMImLAFA#mSOL SIm
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