Robot (Acords)

Que no sé planxar es meu abric

Acords Acords
Antònia Font
SIm LA6 SOLmaj7 FA#m MIm LA FA#m SOL

SImDiga'm què penses es LA6vespres
SOLmaj7quan es mecànic t'aFA#mpaga
MImquan fas un canvi de LAsoftware
FA#msempre que te reSOLprogramen.

SImRecordaries un LA6somni:
SOLmaj7transbordadors llumiFA#mnosos,
MImun astronauta, un saLAtèl·lit
FA#md'uns acabats horSOLrorosos.

SImEs oceans i sa LA6lluna
SOLmaj7es teu caràcter és herFA#mmètic
MImamb sa mirada perLAduda
FA#mdins un planeta deSOLsèrtic.

SImRobot eficient, LA6més intel·ligent
que sa SOLmaj7gent i de molt.
FA#mSa computadora amb un seMImgon sumarà
LAtotes ses estrelles d'aquest FA#mmón. SOL
SImRobot innocent
LA6es deshumidificaSOLmaj7dor no te sent.
FA#mS'electrodomèstic és un MImputo enxufat
LAi no sabrà mai que és s'aFA#mmistat. SOL

SImDiga'm què penses es LA6vespres
SOLmaj7quan es mecànic t'aFA#mpaga
MImquan fas un canvi de LAsoftware
FA#msempre que te reproSOLgramen
SImtots es secrets d'una ciLA6ència
SOLmaj7dins es teu xassís de FA#mferro.
MImCreus que va ser neLAcessari
FA#mfer-te d'hexura tan SOLfeo?

SImRobot eficient, LA6més intel·ligent
que sa SOLmaj7gent i de molt.
FA#mSa computadora amb un seMImgon sumarà
LAtotes ses estrelles d'aquest FA#mmón. SOL
SImRobot innocent
LA6es deshumidificaSOLmaj7dor no te sent.
FA#mS'electrodomèstic és un MImputo enxufat
LAi no sabrà mai que és s'aFA#mmistat. SOL
SImRobot eficient, LA6més intel·ligent
que sa SOLmaj7gent i de molt.
FA#mSa computadora amb un seMImgon sumarà
LAtotes ses estrelles d'aquest FA#mmón. SOL
SImRobot innocent
LA6es deshumidificaSOLmaj7dor no te sent.
FA#mS'electrodomèstic és un MImputo enxufat
LAi no sabrà mai que és s'aFA#mmistat. SOL

SIm LA6 SOLmaj7 FA#m MIm LA FA#m SOL
SIm

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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