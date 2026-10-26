Rock and Roll (Acords)

Deixarem el Montseny enrere i rodarem per mil camins

Acords Acords
Els Catarres
els catarres postals
els catarres postals
DO#7 SI FA# x2
DO#7 SI FA# RE#m DO# FA# x2

DeixaDO#7rem el Montseny enrere i rodaFA#rem per mil camins,
carreDO#7tera i manta i la guitarFA#ra entre els dits.
LA#Amb el bombo a negres i tres aSIcords en tenim prou
per SIminvocar als déus del rockanDO#7roll.

Deixa que et canti una DO#7cançó, SI FA#
una RE#mcançó per el somDO#riure més boSInic d’aquesta FA#nit.
DO#7Oh! SIOh! FA#Oh!
Que ets tan RE#msalvatge i tan CaDO#tarra com FA#jo.

DO#7 SI FA# RE#m DO# FA# x2

Fem que DO#7cada dia sigui difeFA#rent a l'endemà.
La viDO#7da és massa curta per perFA#dre's en els detalls.
Que no ens LA#faltin mai les forces per canSItar a ple pulmó
a SImtot l'encant d'aquest maleït DO#7món.

Deixa que et canti una DO#7cançó, SI FA#
una RE#mcançó per el somDO#riure més boSInic d’aquesta FA#nit.
DO#7Oh! SIOh! FA#Oh!
Que ets tan RE#msalvatge i tan CaDO#tarra com FA#jo.

DO#7 FA# x8
DO#7 SI FA# RE#m DO# FA# x2

Deixa que et canti una DO#7cançó, SI FA#
una RE#mcançó per el somDO#riure més boSInic d’aquesta FA#nit.
DO#7Oh! SIOh! FA#Oh!
Que ets tan RE#msalvatge i tan CaDO#tarra com FA#jo.

DO#7 SI FA# RE#m DO# FA# x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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