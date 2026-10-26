DeixaDO#7rem el Montseny enrere i rodaFA#rem per mil camins, carreDO#7tera i manta i la guitarFA#ra entre els dits. LA#Amb el bombo a negres i tres aSIcords en tenim prou per SIminvocar als déus del rockanDO#7roll.
Deixa que et canti una DO#7cançó, SIFA# una RE#mcançó per el somDO#riure més boSInic d’aquesta FA#nit. DO#7Oh! SIOh! FA#Oh! Que ets tan RE#msalvatge i tan CaDO#tarra com FA#jo.
DO#7SIFA#RE#mDO#FA# x2
Fem que DO#7cada dia sigui difeFA#rent a l'endemà. La viDO#7da és massa curta per perFA#dre's en els detalls. Que no ens LA#faltin mai les forces per canSItar a ple pulmó a SImtot l'encant d'aquest maleït DO#7món.
Deixa que et canti una DO#7cançó, SIFA# una RE#mcançó per el somDO#riure més boSInic d’aquesta FA#nit. DO#7Oh! SIOh! FA#Oh! Que ets tan RE#msalvatge i tan CaDO#tarra com FA#jo.
DO#7FA# x8 DO#7SIFA#RE#mDO#FA# x2
Deixa que et canti una DO#7cançó, SIFA# una RE#mcançó per el somDO#riure més boSInic d’aquesta FA#nit. DO#7Oh! SIOh! FA#Oh! Que ets tan RE#msalvatge i tan CaDO#tarra com FA#jo.