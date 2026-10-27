Rock & Roll (dels millors anys) (Acords)

Encara record jo quan

Acords Acords
Tomeu Penya
tomeu penya 50 cancons
tomeu penya 50 cancons
DOEncara record jo quan
FAmon pare em comSOLprà aquella
DOprimera guiterra
FAque jo orgullós SOLmostrà
DOen ets al·lots des poble,
LAal·lots de sa meREmva edat,
FAtot convençut que jo seria un
rock and SOLroll DOstar.

DODissabtes i diumenges,
FAfestes de guarSOLdar,
DOtot sol quedava a ca nostra,
FAsa guiterra SOLen ses mans.
DOProvava ser com Elvis,
LAa ell em volia REmsemblar,
FAtot convençut que jo seria un
rock and SOLroll DOstar.

DORock and roll, t’he dat
FAjo de ma vida es millors anys,
SOLels meus somnis i alegries,
FAels meus dies DOd’estudiant,
DOquan tot solet en es corral
FAfeia cançons d’amor per tu.
SOLTu canviaves cada dia,
FAsempre DOdarrere qualcú.
SOLJo només era...
DOUn de tants que et seguia.

DOEl 69, amb en Joan
FAférem un conSOLjunt, cantàvem
DOses cançons de Bee Gees,
FABob Dylan i SOLSam Cooke.
DOtenguérem, vaja, quin disgust
LAquan es va fer REmoficial
FAque es Beatles se desfeien.
SOLJo me vaig posar a plorar.

DOVengueren temps de mili,
FAde vici i de SOLrapat.
DOCada dia era un suplici,
FAno me’n vull SOLsols recordar
DOd’aquell temps fora en Chuck Berry,
LAd’aquell REmtemps de cap pelat
FAi d’aquell sergent que no sabia qui era
Joan SOLManel DOSerrat.

DORock and roll, t’he dat
FAjo de ma vida es millors anys,
SOLels meus somnis i alegries,
FAels meus dies DOd’estudiant,
DOquan tot solet en es corral
FAfeia cançons d’amor per tu.
SOLTu canviaves cada dia,
FAsempre DOdarrere qualcú.
SOLJo només era...
DOUn de tants que et seguia.

DOVengueren els anys 80
FAi jo ja n’estava SOLcansat de guiris,
DOde cançons de patxanga
FAper es cap del SOLmes cobrar,
DOi en sa meva llengua autòctona,
LAcomençà jo a REmcomposar.
FAMirau-vos quina cosa:
SOLsa gent me començà a escoltar.

DOI ara ja n’he fet 40
FAi ací segueix SOLcantant,
DOpotser ja no faig tanta planta,
FAperò això SOLm’és ben igual,
DOperquè s’altre dia a Palma
LAvaig anar a REmun recital
FAi el mateix vespre…

Somniava que eSOLra DOun
FArock and SOLroll DOstar.

DORock and roll, t’he dat
FAjo de ma vida es millors anys,
SOLels meus somnis i alegries,
FAels meus dies DOd’estudiant,
DOquan tot solet en es corral
FAfeia cançons d’amor per tu.
SOLTu canviaves cada dia,
FAsempre DOdarrere qualcú.
SOLJo només era...
DOUn de tants que et seguia.

SOLJo només era...
DOUn de tants que et seguia.

SOLJo només era...
DOUn de tants que et seguia.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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