DOEncara record jo quan FAmon pare em comSOLprà aquella DOprimera guiterra FAque jo orgullós SOLmostrà DOen ets al·lots des poble, LAal·lots de sa meREmva edat, FAtot convençut que jo seria un rock and SOLroll DOstar.
DODissabtes i diumenges, FAfestes de guarSOLdar, DOtot sol quedava a ca nostra, FAsa guiterra SOLen ses mans. DOProvava ser com Elvis, LAa ell em volia REmsemblar, FAtot convençut que jo seria un rock and SOLroll DOstar.
DORock and roll, t’he dat FAjo de ma vida es millors anys, SOLels meus somnis i alegries, FAels meus dies DOd’estudiant, DOquan tot solet en es corral FAfeia cançons d’amor per tu. SOLTu canviaves cada dia, FAsempre DOdarrere qualcú. SOLJo només era... DOUn de tants que et seguia.
DOEl 69, amb en Joan FAférem un conSOLjunt, cantàvem DOses cançons de Bee Gees, FABob Dylan i SOLSam Cooke. DOtenguérem, vaja, quin disgust LAquan es va fer REmoficial FAque es Beatles se desfeien. SOLJo me vaig posar a plorar.
DOVengueren temps de mili, FAde vici i de SOLrapat. DOCada dia era un suplici, FAno me’n vull SOLsols recordar DOd’aquell temps fora en Chuck Berry, LAd’aquell REmtemps de cap pelat FAi d’aquell sergent que no sabia qui era Joan SOLManel DOSerrat.
DORock and roll, t’he dat FAjo de ma vida es millors anys, SOLels meus somnis i alegries, FAels meus dies DOd’estudiant, DOquan tot solet en es corral FAfeia cançons d’amor per tu. SOLTu canviaves cada dia, FAsempre DOdarrere qualcú. SOLJo només era... DOUn de tants que et seguia.
DOVengueren els anys 80 FAi jo ja n’estava SOLcansat de guiris, DOde cançons de patxanga FAper es cap del SOLmes cobrar, DOi en sa meva llengua autòctona, LAcomençà jo a REmcomposar. FAMirau-vos quina cosa: SOLsa gent me començà a escoltar.
DOI ara ja n’he fet 40 FAi ací segueix SOLcantant, DOpotser ja no faig tanta planta, FAperò això SOLm’és ben igual, DOperquè s’altre dia a Palma LAvaig anar a REmun recital FAi el mateix vespre…
Somniava que eSOLra DOun FArock and SOLroll DOstar.
DORock and roll, t’he dat FAjo de ma vida es millors anys, SOLels meus somnis i alegries, FAels meus dies DOd’estudiant, DOquan tot solet en es corral FAfeia cançons d’amor per tu. SOLTu canviaves cada dia, FAsempre DOdarrere qualcú. SOLJo només era... DOUn de tants que et seguia.