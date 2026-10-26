I és que
RE→n’han pas LA→sat tants REanys
que ni el més vell re
LAcorda els carrers engala SOLnats,
i a la Plaça Vella
REsona
aquell ritme tan nos
MImtrat que ba LAllava tot el REpoble.
I en “Franciscu” tre
LA→ia el REvi,
la Carmeta pastes
LAdolces i la Remei de cal Car SOLter
s’espolsava les ver
REgonyes
per mirar al maso
MImver que canta LAva a totes REhores.
Rockambo
LAleska. Batu SOLcada de llum i co RElor.
Rockambo
LAleska. Per encen SOLdre tota la passi REó.
Rockambo
LAleska. Ja SOLsona la nostra can REçó.
Rockambo
LAleska. La SOLtraca de festa ma REjor! RE LA SOL RE x2
Més amunt del
LA→campa REnar
van deixar les parti
LAtures que els de dalt van ama SOLgar
per callar la xeri
REnola,
però ben dins dels nostres
MImcors és ben LAbé que encara REsona.
Aquesta nit in
LA→voca RErem
ball del que tan presu
LAmien, despertem als avor SOLrits
i avisem a les pa
REdrines,
perquè avui ens torna
MImran de LAbon grat les ale REgries.
Rockambo
LAleska. Batu SOLcada de llum i co RElor.
Rockambo
LAleska. Per encen SOLdre tota la passi REó.
Rockambo
LAleska. Ja SOLsona la nostra can REçó.
Rockambo
LAleska. La SOLtraca de festa ma REjor!
Les llargues
LAnits que entre tots fèiem tan REcurtes
són tants re
LAcords ama SOLgats dins un trist REplor.
Què se n’ha
LAfet del “saleru” que dúiem ben REdintre?
Que
SIsoni als carrers i a les MImplaces des LAd’ara i fins que surti el REsol.
Rockambo
LAleska. Batu SOLcada de llum i co RElor.
Rockambo
LAleska. Per encen SOLdre tota la passi REó.
Rockambo
LAleska. Ja SOLsona la nostra can REçó.
Rockambo
LAleska. La SOLtraca de festa ma REjor! RE LA SOL RE x4
que ni el més vell re
i a la Plaça Vella
aquell ritme tan nos
I en “Franciscu” tre
la Carmeta pastes
s’espolsava les ver
per mirar al maso
Rockambo
Rockambo
Rockambo
Rockambo
Més amunt del
van deixar les parti
per callar la xeri
però ben dins dels nostres
Aquesta nit in
ball del que tan presu
i avisem a les pa
perquè avui ens torna
Rockambo
Rockambo
Rockambo
Rockambo
Les llargues
són tants re
Què se n’ha
Que
Rockambo
Rockambo
Rockambo
Rockambo