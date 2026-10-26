Rockamboleska (Acords)

I és que n’han passat tants anys

Acords Acords
Doctor Prats
doctor prats patates amb peix
doctor prats patates amb peix
I és que RE→n’han pasLA→sat tants REanys
que ni el més vell reLAcorda els carrers engalaSOLnats,
i a la Plaça Vella REsona
aquell ritme tan nosMImtrat que baLAllava tot el REpoble.

I en “Franciscu” treLA→ia el REvi,
la Carmeta pastes LAdolces i la Remei de cal CarSOLter
s’espolsava les verREgonyes
per mirar al masoMImver que cantaLAva a totes REhores.

RockamboLAleska. BatuSOLcada de llum i coRElor.
RockamboLAleska. Per encenSOLdre tota la passiREó.
RockamboLAleska. Ja SOLsona la nostra canREçó.
RockamboLAleska. La SOLtraca de festa maREjor!

RE LA SOL RE x2

Més amunt del LA→campaREnar
van deixar les partiLAtures que els de dalt van amaSOLgar
per callar la xeriREnola,
però ben dins dels nostres MImcors és ben LAbé que encara REsona.

Aquesta nit inLA→vocaRErem
ball del que tan presuLAmien, despertem als avorSOLrits
i avisem a les paREdrines,
perquè avui ens tornaMImran de LAbon grat les aleREgries.

RockamboLAleska. BatuSOLcada de llum i coRElor.
RockamboLAleska. Per encenSOLdre tota la passiREó.
RockamboLAleska. Ja SOLsona la nostra canREçó.
RockamboLAleska. La SOLtraca de festa maREjor!

Les llargues LAnits que entre tots fèiem tan REcurtes
són tants reLAcords amaSOLgats dins un trist REplor.
Què se n’ha LAfet del “saleru” que dúiem ben REdintre?
Que SIsoni als carrers i a les MImplaces des LAd’ara i fins que surti el REsol.

RockamboLAleska. BatuSOLcada de llum i coRElor.
RockamboLAleska. Per encenSOLdre tota la passiREó.
RockamboLAleska. Ja SOLsona la nostra canREçó.
RockamboLAleska. La SOLtraca de festa maREjor!

RE LA SOL RE x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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