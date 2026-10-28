Roda el món (Acords)

Satèl·lit espatllat

Acords Acords
Quimi Portet
quimi portet os bipolar
quimi portet os bipolar
MImSatèl·lit espatSImllat,
gira el meu pensaDOment,
fa Pasqua abans de RERams, MIm
fa el triple salt morSImtal
per fugir del pasDOsat
i del negre fuLAmtur.
Deixeu-me estar, MIm
és l'hora dels aSImdéus.
Camino pels carDOrers:
aquí hi havia un REforn. MI

Circulin, viaSOLnants,
i parin de baMIdar.
Si volen vendre's SOLl'or, RE MI
esperin el seu SOLtorn
i vagin enveMIllint,
potser estaran de SOLsort. RE MIm

El mestre em va reSImnyar,
no sé ben bé per DOquè.
Per massa introspecciLAmó? MIm
Remuga el pensaSImdor:
«Ja pensarem DOdemà,
posi'm un altre RErom». MI

El fanal on pixa un gos, la SOLfalta de perícia dels aviadors, MI
el triomf de la trista confuSOLsió. RE
MIRoda el món i torna al Born.
La SOLNuri i la mamà ja fa estona que hi són, MI
tot gratinant els caneSOL→RElons. Uoh! Uoooh!
MI SOL MI SOL RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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