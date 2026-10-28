MImSatèl·lit espatSImllat, gira el meu pensaDOment, fa Pasqua abans de RERams, MIm fa el triple salt morSImtal per fugir del pasDOsat i del negre fuLAmtur. Deixeu-me estar, MIm és l'hora dels aSImdéus. Camino pels carDOrers: aquí hi havia un REforn. MI
Circulin, viaSOLnants, i parin de baMIdar. Si volen vendre's SOLl'or, REMI esperin el seu SOLtorn i vagin enveMIllint, potser estaran de SOLsort. REMIm
El mestre em va reSImnyar, no sé ben bé per DOquè. Per massa introspecciLAmó? MIm Remuga el pensaSImdor: «Ja pensarem DOdemà, posi'm un altre RErom». MI
El fanal on pixa un gos, la SOLfalta de perícia dels aviadors, MI el triomf de la trista confuSOLsió. RE MIRoda el món i torna al Born. La SOLNuri i la mamà ja fa estona que hi són, MI tot gratinant els caneSOL→RElons. Uoh! Uoooh! MISOLMISOLRE