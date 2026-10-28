Per Co
SOLtaina vaig REpassar,
figue
LAmral a cada banda. RE
Hi havia pomes en ran
SOLda
i vi
DOblanc per re REfrescar. SOL
De Cotaina vaig par
REtir
amb una
LAmfosca resolta; RE
pes camí me varen dir:
SOL
«Bartomeu,
DOna Rosa REés SOLmorta».
I no sé si ho feien a
REposta
o per
LAmdar-me més tristor: RE
uns me deien que era
SOLmorta;
altres,
DOque estava REmi SOLllor.
I a ca seua vaig anar
RE
dema
LAmnant na Rosa REnostra.
Això va ser per res
SOLposta:
«Na Ro
DOseta mori RErà». SOL
I mentre pujava s'es
REcala,
la puja
LAmva jo tot REsol,
ella es tapava sa ca
SOLra
amb sa
DOcolga des REllen SOLçol.
«Roseta, que vos faig
REpor,
que sa
LAmcara vos ta REpau?»
«Bartomeu, tu tens sa
SOLclau
que tra
DOvessa lo meu REcor». SOL
I sa mare li diu plo
RErant:
«Rose
LAmta, que estàs REmillor?»
Ella diu: «Mumare,
SOLno,
que es meu
DOmal ja va augmen REtant». SOL
I quan s'havia de mo
RErir,
s'enamo
LAmrat hi era REa prop.
Li va regalar un
SOLfloc
que
DOjust era un se RErafí. SOL
I quan la duien a en
REterrar,
quatre
LAmjoves la REportaven,
tots quatre la fes
SOLtejaven.
Era co
DOsa de plo RErar. SOL
I a l'endemà, de matí,
RE
va sor
LAmtir de casa REseua
i només va poder
SOLdir:
«Na Ro
DOseta ja no és REme SOLua».
figue
Hi havia pomes en ran
i vi
De Cotaina vaig par
amb una
pes camí me varen dir:
«Bartomeu,
I no sé si ho feien a
o per
uns me deien que era
altres,
I a ca seua vaig anar
dema
Això va ser per res
«Na Ro
I mentre pujava s'es
la puja
ella es tapava sa ca
amb sa
«Roseta, que vos faig
que sa
«Bartomeu, tu tens sa
que tra
I sa mare li diu plo
«Rose
Ella diu: «Mumare,
que es meu
I quan s'havia de mo
s'enamo
Li va regalar un
que
I quan la duien a en
quatre
tots quatre la fes
Era co
I a l'endemà, de matí,
va sor
i només va poder
«Na Ro