Intro:
LAm
D'amagat de mestresses que espien de
SOLnit,
Clara surt de la casa amb el
MI→cor encon LAmgit.
Du a la mà una panera amb crostons i sor
SOLgits,
mentre el seu home dorm traves
MI→ser dins el LAmllit.
Just pas
DOsat Riudarenes agafa un tren SOLcant,
esquivant les petjades i els
MI→gossos bor LAmdant,
i amb el cor a la boca arriba a aquell
SOLmas
on l'es
MI7pera el que més s'ha estimat.
A ve
LAmgades, quan tot sembla SOLfosc,
hi ha un de
MIsig que arracona la LAmpor. SOL MI→ LAm SOL MI→ LAm
Amagat de l'enveja que el vol dela
SOLtar,
Jaume espera darrere d'un
MI→fals estu LAmcat
i pentina les hores amb un tronc cre
SOLmat,
dibuixant lentament uns ulls
MI→verds com de LAmmar.
Quan, per
DOfi, cap al vespre surt de la fos SOLcor,
mastegant fruits i herbes, em
MI→paita els moi LAmxons,
s'embolica un cigarro i fa fum poc a
SOLpoc,
a l'a
MI7guait de la cendra i el foc.
A ve
LAmgades, quan tot sembla SOLfosc,
hi ha un de
MIsig que arracona la LAmpor.
I el
DOvent, que els espia fa SOLtemps, fa converses amb
ells, men
DOtre es llepen absents SOLdel soroll de la MIguerra absurda, sabent que tenen poc LAmtemps.
A ve
LAmgades, quan tot sembla SOLfosc,
hi ha un de
MIsig que arracona la LAmpor. LAm SOL MI→ LAm x4
D'amagat de mestresses que espien de
Clara surt de la casa amb el
Du a la mà una panera amb crostons i sor
mentre el seu home dorm traves
Just pas
esquivant les petjades i els
i amb el cor a la boca arriba a aquell
on l'es
A ve
hi ha un de
Amagat de l'enveja que el vol dela
Jaume espera darrere d'un
i pentina les hores amb un tronc cre
dibuixant lentament uns ulls
Quan, per
mastegant fruits i herbes, em
s'embolica un cigarro i fa fum poc a
a l'a
A ve
hi ha un de
I el
ells, men
A ve
hi ha un de