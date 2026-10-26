Romanço (Acords)

D'amagat de mestresses que espien de nit

Acords Acords
Els Pets
Intro: LAm

D'amagat de mestresses que espien de SOLnit,
Clara surt de la casa amb el MI→cor enconLAmgit.
Du a la mà una panera amb crostons i sorSOLgits,
mentre el seu home dorm travesMI→ser dins el LAmllit.

Just pasDOsat Riudarenes agafa un trenSOLcant,
esquivant les petjades i els MI→gossos borLAmdant,
i amb el cor a la boca arriba a aquell SOLmas
on l'esMI7pera el que més s'ha estimat.

A veLAmgades, quan tot sembla SOLfosc,
hi ha un deMIsig que arracona la LAmpor.

SOL MI→ LAm SOL MI→ LAm

Amagat de l'enveja que el vol delaSOLtar,
Jaume espera darrere d'un MI→fals estuLAmcat
i pentina les hores amb un tronc creSOLmat,
dibuixant lentament uns ulls MI→verds com de LAmmar.

Quan, per DOfi, cap al vespre surt de la fosSOLcor,
mastegant fruits i herbes, emMI→paita els moiLAmxons,
s'embolica un cigarro i fa fum poc a SOLpoc,
a l'aMI7guait de la cendra i el foc.

A veLAmgades, quan tot sembla SOLfosc,
hi ha un deMIsig que arracona la LAmpor.

I el DOvent, que els espia fa SOLtemps, fa converses amb
ells, menDOtre es llepen absents SOLdel soroll de la
MIguerra absurda, sabent que tenen poc LAmtemps.

A veLAmgades, quan tot sembla SOLfosc,
hi ha un deMIsig que arracona la LAmpor.

LAm SOL MI→ LAm x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi