Les filles del FA#silenSImci present i FA#vigilant SImem porten LAsempre la perversa llunyaniREa, FA# saben el SImmeu espant, LAel meu insREtant d'espant, d'isolaFA#7ment, malenconia i aSImgonia. LAREFA#
SImOh! Ciutat dels terrors, entre les avinMImgudes LAestèrils arbres lívids de la REtardor, FA#viuré l'hora impuSImra de les aspres angúnies muMImdes, amb la FA#por de morir tot sol en el carSImrer. LAREFA#
SImTerror enFA#tre les sales SImbuides, quan veig el MImllit amb el mort SImviu entre els llençols i serenades a MImla plaça i reLAmor de gavinets enREfora, SI7més terrible per tantes coses MImendevinades durant la SImfuga per les fosques allà on FA#plora l'esquelet mossegat pels gossos de SImla LA→RE→FA#→SImnit.
Les filles del FA#silenSImci present i FA#vigilant SImem porten LAsempre la perversa llunyaniREa, FA# saben el SImmeu espant, LAel meu insREtant d'espant, d'isolaFA#7ment, malenconia i aSImgonia. LAREFA#
SImOh! Ciutat dels terrors, entre les avinMImgudes LAestèrils arbres lívids de la REtardor, FA#viuré l'hora impuSImra de les aspres angúnies muMImdes, amb la FA#por de morir tot sol en el carSImrer. MImSIm