Ronda amb fantasmes (Acords)

Les filles del silenci present i vigilant

Acords Acords
Maria del Mar Bonet
maria del mar bonet l aguila negra
maria del mar bonet l aguila negra
SIm FA# SIm FA# SIm

Les filles del FA#silenSImci present i FA#vigilant
SImem porten LAsempre la perversa llunyaniREa, FA#
saben el SImmeu espant,
LAel meu insREtant d'espant,
d'isolaFA#7ment, malenconia i aSImgonia. LA RE FA#

SImOh! Ciutat dels terrors, entre les avinMImgudes
LAestèrils arbres lívids de la REtardor,
FA#viuré l'hora impuSImra de les aspres angúnies muMImdes,
amb la FA#por de morir tot sol en el carSImrer. LA RE FA#

SImTerror enFA#tre les sales SImbuides,
quan veig el MImllit amb el mort
SImviu entre els llençols i serenades a MImla plaça
i reLAmor de gavinets enREfora,
SI7més terrible per tantes coses
MImendevinades durant la SImfuga
per les fosques allà on FA#plora
l'esquelet mossegat pels gossos de SImla LA→RE→FA#→SImnit.

Les filles del FA#silenSImci present i FA#vigilant
SImem porten LAsempre la perversa llunyaniREa, FA#
saben el SImmeu espant,
LAel meu insREtant d'espant,
d'isolaFA#7ment, malenconia i aSImgonia. LA RE FA#

SImOh! Ciutat dels terrors, entre les avinMImgudes
LAestèrils arbres lívids de la REtardor,
FA#viuré l'hora impuSImra de les aspres angúnies muMImdes,
amb la FA#por de morir tot sol en el carSImrer. MIm SIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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