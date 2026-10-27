DOÉs el dia MImde la rosa i
FAm'ha sorprès DOsol, sol, solet.
RENo sé on ets, DOvine'm DO7a veure.
DO MIm
FASé que et dius ElisabeeeeeDOeeeet!Sé que et dius l'Elisabet.
Ning! M'he MImfet amb una rosa.
FANang! TronaDOda tradició,
REperò en fi, he DOd'entreDO7gar-la i
FAt'ha tocat ser MImel meu aREmor.T'ha tocat ser LAel meu amor.
DO FA#m SI7 MI7
LAPer poder enDOmtregar una rosa he
FA#mfet memòria SIdels meus flirts
MIfins a cent LAtoqui a qui DO#toqui
FA#mi a tu t'ha toSIcat el cent. MITocat el RE→LAcent.
SI MI7 LA LAm SOL
DOEntre els dits MImet tinc la rosa,
FAvam ser al llit un DOtemps molt curt,
REperò ets franceDOsa, ho DO7juraria.
DO MIm
FA DO Sols tinc tres records de tu. Sols tinc tres records de tu.
Tres colors i ara MImun de rosa:
FAcolor blau d'alDOguns petons,
REcolor blanc DOde bufeDO7tades
FAi el color roig MImdel RErencor.I el color roig LAdel rencor.
DO FA# SI7 MI7
LANo et mereiDO#mxes tu la rosa,
FA#mprinceseta SIdel meu cor,
MIperò ets el flirt LAcent DO#mde ma vida
FA#mi aquest cop SIhas tingut sort. MIHas tingut LAsort.
SI MI7 LA LAm SOL
DOLlençaré enlaiMImre la rosa
FAper si el vent DOte la vol dur.
RELisa? Bet? No, DOElis, DO7Elis,
FA7ja mai més penMImsaré en RE→DOtu. RE DO LA
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