Rosa de foc (Acords)

Com xiulaven els fusells, fent-te lliure.

Ebri Knight
Intro: MIMISISI
DO#mDO#mSISI
LASIDO#mDO#m
FA#FA#SISI

Et MIvaig conèixer entre trinSIxeres,
porDO#mtaves l'estiu als teus SIulls,
un LAmocador SIroig a l'esDO#mquena,
canFA#çons que parlaven de SItu.

Els MIcarrers t'havien vist SIcréixer,
porDO#mtaves al cor un món SInou,
criLAdaves paSIraules de DO#mvida
i esFA#quenes cremades pel SIsol.

CanLAtaves al ritme dels SIsomnis dels barris huDO#mmils

semLAbraves les dolces baMItalles a tots els teus SIfills.

Rosa de MIfoc,LASI        DO#m
com xiuLAlaven els fusells, fent-te SIdigna.
Rosa de MIfoc,LASI        DO#m
com xiuLAlaven els fusells, fent-te SIlliure.

LAMISISIx4

L’esMItiu et va fer guerriSIllera,
somDO#mreies amb ràbia i aSImor,
t’alLAçaves tan SIjove i gueDO#mrrera
el FA#teu coratge era un treSIsor.

I MIvan venir els dies de SIcendra,
torDO#mtures, horrors i malSIsons,
les LAlluites es SIferen furDO#mtives,
les FA#boques es feren preSIsons.

CanLAtaves al ritme dels SIsomnis dels barris huDO#mmils

semLAbraves les dolces baMItalles a tots els teus SIfills.

Rosa de MIfoc,LASI        DO#m
com xiuLAlaven els fusells, fent-te SIdigna.
Rosa de MIfoc,LASI        DO#m
com xiuLAlaven els fusells, fent-te SIlliure.

LAMISISIx4

MIMISISI
DO#mDO#mSISI
LASIDO#mDO#m
FA#FA#SISI

I aMIvui criatures més SIjoves
que DO#mmai han sabut el teu SInom
aiLAxequen de SInou les llamDO#mbordes
i aFA#baten les reixes de SIplom.

I enMItre els carrers de la meSImòria
reDO#mtronaran crits del pasSIsat
i alLAtre cop esSIclats de vicDO#mtòria,
la FA#rosa que mai ha marSIxat.

Que LAtorni a volar la banSIdera dels pobles reDO#mbels,
i esLAcrivim les noves hisMItòries dels nostres aSInhels.

Rosa de MIfoc,LASI        DO#m
com xiuLAlaven els fusells, fent-te SIdigna.
Rosa de MIfoc,LASI        DO#m
com xiuLAlaven els fusells, fent-te SIlliure.

LAMISISIx4

