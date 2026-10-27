MIAmb la llum del teu miLArar has omREplert la meva LAvida. Si DO#em volguessis esFA#mtimar, ma il·luSI7sió fora comMIplida.
I viuria tan conLAtent que en mon RErostre s'hi veuLAria la SOL#7llum de l'agraïDO#mment SOL#7i a tothora canDO#mtaria SI7una cançó pels teus MIulls SI7que jo mateix et faMIria, REuna cançó pels teus LAulls perquè enSImmig de tants esLAculls SI7ells fossin la meva MIguia.
RoLAsó, DO#mRosó, REllum de la meva LAvida! RoREsó, RoLAsó, MIno desfacis ma il·luLAsió!
REFA#mSOLRE SOLRELARE
Presoner en tots moLAments de la REteva veu tan LAclara DO#que allunya els mals pensaFA#mments i la bonSI7dat sols emMIpara.
Perquè és fresca i és LAsuau i és un REdoll de poLAesia SOL#7i s'assembla en el cel DO#mblau SOL#7que al cor ens dona aleDO#mgria. SI7Doncs, ja que em tens presoMIner SI7un dia i un altre MIdia REi jo m'hi trobo tan LAbé, RoSImser, la meva RoLAser, SI7vulgues fer-me compaMInyia.
RoLAsó, DO#mRosó, REllum de la meva LAvida! RoREsó, RoLAsó, MIno desfacis ma il·luLAsió! RoLAsó, DO#mRosó, REllum de la meva LAvida! RoREsó, RoLAsó, MIno desfacis ma il·luLAsió!