Rosó, pel teu amor (Acords)

Amb la llum del teu mirar

Acords Acords
Obeses
MIAmb la llum del teu miLArar
has omREplert la meva LAvida.
Si DO#em volguessis esFA#mtimar,
ma il·luSI7sió fora comMIplida.

I viuria tan conLAtent
que en mon RErostre s'hi veuLAria
la SOL#7llum de l'agraïDO#mment
SOL#7i a tothora canDO#mtaria
SI7una cançó pels teus MIulls
SI7que jo mateix et faMIria,
REuna cançó pels teus LAulls
perquè enSImmig de tants esLAculls
SI7ells fossin la meva MIguia.

RoLAsó, DO#mRosó, REllum de la meva LAvida!
RoREsó, RoLAsó, MIno desfacis ma il·luLAsió!

RE FA#m SOL RE
SOL RE LA RE

Presoner en tots moLAments
de la REteva veu tan LAclara
DO#que allunya els mals pensaFA#mments
i la bonSI7dat sols emMIpara.

Perquè és fresca i és LAsuau
i és un REdoll de poLAesia
SOL#7i s'assembla en el cel DO#mblau
SOL#7que al cor ens dona aleDO#mgria.
SI7Doncs, ja que em tens presoMIner
SI7un dia i un altre MIdia
REi jo m'hi trobo tan LAbé,
RoSImser, la meva RoLAser,
SI7vulgues fer-me compaMInyia.

RoLAsó, DO#mRosó, REllum de la meva LAvida!
RoREsó, RoLAsó, MIno desfacis ma il·luLAsió!
RoLAsó, DO#mRosó, REllum de la meva LAvida!
RoREsó, RoLAsó, MIno desfacis ma il·luLAsió!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi