Rostres estranys (Acords)

Camins que desfan els horitzons

Acords Acords
Quart Primera
quart primera neurones a la punta d un iceberg
quart primera neurones a la punta d un iceberg
SOLm REm x5
SI♭ DO
SI♭ REm SI♭ REm SI♭ REm FA LAm x2

SI♭Camins que desfan els horitLAmzons,
dies i SI♭anys rere FApanys que omplen SOLmels raREmcons
SI♭d’ombres, cants i olors que venen FAquan
SOLmno estàs espeREmrant. DO

SI♭No volent voler, em sento esLAmtrany,
el cor SI♭pres d’un doFAlor que m’aSOLmgrada REmtant.
SI♭Cantar a cor obert a gent que FAsaps
SOLmno has estimat LAmmai.

SI♭Vull fer caREmmí des d’aquí agaDOfant-te la SOLmmà.
SI♭No vull moFArir sent esclau del pasLAmsat.
SI♭Si véns amb mi, REmjunts podrem deixar els plors DOa un cosSOLmtat.
SI♭Vull veure’t FAcórrer, riure com aLAmbans.

SI♭ REm SI♭ REm SI♭ REm FA LAm

SI♭I tot són records, rostres esLAmtranys,
moments SI♭que un dia aprenFAdràs no SOLmtornaran REmmai.
SI♭I has idealitzat les vides FAde
qui SOLmestava al teu cosLAmtat.

SI♭Vull fer caREmmí des d’aquí agaDOfant-te la SOLmmà.
SI♭No vull moFArir sent esclau del pasLAmsat.
SI♭Si véns amb mi, REmjunts podrem deixar els plors DOa un cosSOLmtat.
SI♭Vull veure’t FAcórrer, riure com aLAmbans.
SI♭Vull fer caREmmí des d’aquí agaDOfant-te la SOLmmà.
SI♭No vull moFArir sent esclau del pasLAmsat.
SI♭Si véns amb mi, REmjunts podrem deixar els plors DOa un cosSOLmtat.
SI♭Vull veure’t FAcórrer, riure com aLAmbans.

SI♭ REm SI♭ REm SI♭ REm FA LAm x8

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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