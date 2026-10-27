SI♭Camins que desfan els horitLAmzons, dies i SI♭anys rere FApanys que omplen SOLmels raREmcons SI♭d’ombres, cants i olors que venen FAquan SOLmno estàs espeREmrant. DO
SI♭No volent voler, em sento esLAmtrany, el cor SI♭pres d’un doFAlor que m’aSOLmgrada REmtant. SI♭Cantar a cor obert a gent que FAsaps SOLmno has estimat LAmmai.
SI♭Vull fer caREmmí des d’aquí agaDOfant-te la SOLmmà. SI♭No vull moFArir sent esclau del pasLAmsat. SI♭Si véns amb mi, REmjunts podrem deixar els plors DOa un cosSOLmtat. SI♭Vull veure’t FAcórrer, riure com aLAmbans.
SI♭REmSI♭REmSI♭REmFALAm
SI♭I tot són records, rostres esLAmtranys, moments SI♭que un dia aprenFAdràs no SOLmtornaran REmmai. SI♭I has idealitzat les vides FAde qui SOLmestava al teu cosLAmtat.
SI♭Vull fer caREmmí des d’aquí agaDOfant-te la SOLmmà. SI♭No vull moFArir sent esclau del pasLAmsat. SI♭Si véns amb mi, REmjunts podrem deixar els plors DOa un cosSOLmtat. SI♭Vull veure’t FAcórrer, riure com aLAmbans. SI♭Vull fer caREmmí des d’aquí agaDOfant-te la SOLmmà. SI♭No vull moFArir sent esclau del pasLAmsat. SI♭Si véns amb mi, REmjunts podrem deixar els plors DOa un cosSOLmtat. SI♭Vull veure’t FAcórrer, riure com aLAmbans.