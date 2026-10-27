AiDOxò era un senyor SOL que era reLAmllotger, SOL arreDOglava rellotSOLges i tamLAmbé SOL arreFAglava joguetes, i aquest seDOnyor tenia reSOLllotges en observaDOció.
I un bon FAdia va llegir que es REmtemps és relaDOtiu. Relatiu de SOLquè? RelaFAtiu amb a què? I un bon FAdia va llegir que es REmtemps és relaDOtiu. Relatiu de què? SOL ReREmlatiu per DOquè?
Perquè FAsa velocitat de sa llum SOL no canMImvia dins s'espai en moviFAment, i es sa equaREmció sa variaSOLble que varia és sa des DOtemps.
FASOLMImLAmFASOLMImFA SOL
AiDOxò era un senyor SOL que era reLAmllotger, SOL desDOtrossava rellotSOLges amb un marLAmtell, SOL arreFAglava joguetes, i aquest seDOnyor tenia taSOLronges en observaDOció.
I un bon FAdia va llegir que es REmtemps és relaDOtiu. Relatiu de SOLquè? RelaFAtiu amb a què? I un bon FAdia va llegir que es REmtemps és relaDOtiu. Relatiu de què? SOL ReREmlatiu per DOquè?
Perquè FAsa velocitat de sa llum SOL no canMImvia dins s'espai en moviFAment, i es sa equaREmció sa variaSOLble que varia és sa des DOtemps. Perquè FAsa velocitat de sa llum SOL no canMImvia dins s'espai en moviFAment, i es sa equaREmció sa variaSOLble que varia és sa des DOtemps.