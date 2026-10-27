Rumba del temps (Acords)

Això era un senyor

Acords Acords
Joan Miquel Oliver
joan miquel oliver atlantis
joan miquel oliver atlantis
FA SOL MIm LAm FA SOL MIm FA x2
SOL

AiDOxò era un senyor SOL
que era reLAmllotger, SOL
arreDOglava rellotSOLges
i tamLAmSOL
arreFAglava joguetes,
i aquest seDOnyor tenia reSOLllotges
en observaDOció.

I un bon FAdia va llegir
que es REmtemps és relaDOtiu.
Relatiu de SOLquè?
RelaFAtiu amb a què?
I un bon FAdia va llegir
que es REmtemps és relaDOtiu.
Relatiu de què? SOL
ReREmlatiu per DOquè?

Perquè FAsa velocitat de sa llum SOL
no canMImvia dins s'espai en moviFAment,
i es sa equaREmció sa variaSOLble
que varia és sa des DOtemps.

FA SOL MIm LAm FA SOL MIm FA
SOL

AiDOxò era un senyor SOL
que era reLAmllotger, SOL
desDOtrossava rellotSOLges
amb un marLAmtell, SOL
arreFAglava joguetes,
i aquest seDOnyor tenia taSOLronges
en observaDOció.

I un bon FAdia va llegir
que es REmtemps és relaDOtiu.
Relatiu de SOLquè?
RelaFAtiu amb a què?
I un bon FAdia va llegir
que es REmtemps és relaDOtiu.
Relatiu de què? SOL
ReREmlatiu per DOquè?

Perquè FAsa velocitat de sa llum SOL
no canMImvia dins s'espai en moviFAment,
i es sa equaREmció sa variaSOLble
que varia és sa des DOtemps.
Perquè FAsa velocitat de sa llum SOL
no canMImvia dins s'espai en moviFAment,
i es sa equaREmció sa variaSOLble
que varia és sa des DOtemps.

FA SOL MIm LAm FA SOL MIm FA x2
SOL DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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