Rumbeta bona (Acords)

Rumba, rumba, rumbeta bona

Acords Acords
Dusminguet
dusminguet postrof
dusminguet postrof
REmRumba, rumba, rumbeta boDOna,
FAde tan bona l'amor s'hi DOposa.
REmRumba, rumba, rumbeta boDOna,
FAde tan bona l'amor s'hi DOposa.

Ai! OREmbre't d'orella a orella
i deixa DOentrar això que porto jo,
que si REmdeixes que corri l'aire,
podràs troDObar-hi aquesta cançó.
Que la FAcasa vaig deixar tancada i l'he feta malDObé,
que penFAsant que així la cuidava,
m'he quedat DOsol, jo, pel carrer.

REm DO FA DO
REm DO FA DO

REmRumba, rumba, rumbeta boDOna,
FAde tan bona l'amor s'hi DOposa.
REmRumba, rumba, rumbeta boDOna,
FAde tan bona l'amor s'hi DOposa.

El que et REmdeixo no són promeses
ni tan sols DOregals de bon mariner.
Tan sols et REmdeixo una mica d'aire,
que vull que et DObufi, et bufi, et bufi l'enteniment,
que la rumba que DOara vola no es paga amb calés.
Vola que vola DOamb ella i oblida't d'aquest mal mentider.

REm DO FA DO

SI♭ LA REm DO
SI♭ REm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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