REmRumba, rumba, rumbeta boDOna, FAde tan bona l'amor s'hi DOposa. REmRumba, rumba, rumbeta boDOna, FAde tan bona l'amor s'hi DOposa.
Ai! OREmbre't d'orella a orella i deixa DOentrar això que porto jo, que si REmdeixes que corri l'aire, podràs troDObar-hi aquesta cançó. Que la FAcasa vaig deixar tancada i l'he feta malDObé, que penFAsant que així la cuidava, m'he quedat DOsol, jo, pel carrer.
REmDOFADO REmDOFADO
REmRumba, rumba, rumbeta boDOna, FAde tan bona l'amor s'hi DOposa. REmRumba, rumba, rumbeta boDOna, FAde tan bona l'amor s'hi DOposa.
El que et REmdeixo no són promeses ni tan sols DOregals de bon mariner. Tan sols et REmdeixo una mica d'aire, que vull que et DObufi, et bufi, et bufi l'enteniment, que la rumba que DOara vola no es paga amb calés. Vola que vola DOamb ella i oblida't d'aquest mal mentider.