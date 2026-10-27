La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
MI♭maj7
Els matins s'aFA7llarguen com xiclets. SI♭maj7No sé si m'eMI♭maj7nyores. Xuclo cèntims, FA7molles i cabells SI♭maj7amb l'aspiraMI♭maj7dora.
Passo pel daFA7vant d'aquell hotel SI♭maj7on quedàvem MI♭maj7d'hora, tu fent veure FA7que tenies fred, SI♭maj7jo esperant-te a MI♭maj7fora.
I tot tornant de la feina, un SI♭maj7riu de nens tornen a MI♭maj7casa sortint d'esSI♭maj7cola, mentre conMI♭maj7testo un missatge REmple d'accents que DOmno sé si es tanquen o MI♭ms'obren.
MI♭maj7Deixa que et reculli quan no SI♭maj7tinguis força, MI♭maj7deixa'm que t'expliqui per què SI♭maj7soc com soc. MI♭maj7Diuen que els anys et REmfan més savi. DOmCreu-me que s'equiSI♭maj7voquen.
MI♭maj7Miro de diFA7nar abans de les tres. SI♭maj7Encara em queden MI♭maj7sobres. Faig la migdiFA7ada i un xic després SI♭maj7buido rentaMI♭maj7dores.
Cap al tard m'asFA7sec vora el solet SI♭maj7i acabo el cruciMI♭maj7grama que has deixat, com FA7sempre, a mig fer SI♭maj7damunt de la MI♭maj7taula.
I quan m'arriba ja l'hora SI♭maj7de dormir, deixo la MI♭maj7clau sota de l'esSI♭maj7tora, i faig conMI♭maj7versa amb les mosques i REmels mosquits que em DOmfan companyia xoMI♭mcant contra els vidres.
MI♭maj7Deixa que et reculli quan no SI♭maj7tinguis força, MI♭maj7deixa'm que t'expliqui per què SI♭maj7soc com soc. MI♭maj7Diuen que els anys et REmfan més savi. DOmCreu-me que s'equiSI♭maj7voquen. MI♭maj7Deixa que et reculli quan no SI♭maj7tinguis força, MI♭maj7deixa'm que t'expliqui per què SI♭maj7soc com soc. MI♭maj7Diuen que els anys et REmfan més savi. DOmCreu-me que s'equiSI♭maj7voquen.