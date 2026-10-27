S'equivoquen (Acords)

Els matins s'allarguen com xiclets

Acords Acords
Els Pets
els pets 1963
els pets 1963

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

MI♭maj7

Els matins s'aFA7llarguen com xiclets.
SI♭maj7No sé si m'eMI♭maj7nyores.
Xuclo cèntims, FA7molles i cabells
SI♭maj7amb l'aspiraMI♭maj7dora.

Passo pel daFA7vant d'aquell hotel
SI♭maj7on quedàvem MI♭maj7d'hora,
tu fent veure FA7que tenies fred,
SI♭maj7jo esperant-te a MI♭maj7fora.

I tot tornant de la feina, un SI♭maj7riu de nens
tornen a MI♭maj7casa sortint d'esSI♭maj7cola,
mentre conMI♭maj7testo un missatge REmple d'accents
que DOmno sé si es tanquen o MI♭ms'obren.

MI♭maj7Deixa que et reculli quan no SI♭maj7tinguis força,
MI♭maj7deixa'm que t'expliqui per què SI♭maj7soc com soc.
MI♭maj7Diuen que els anys et REmfan més savi.
DOmCreu-me que s'equiSI♭maj7voquen.

MI♭maj7Miro de diFA7nar abans de les tres.
SI♭maj7Encara em queden MI♭maj7sobres.
Faig la migdiFA7ada i un xic després
SI♭maj7buido rentaMI♭maj7dores.

Cap al tard m'asFA7sec vora el solet
SI♭maj7i acabo el cruciMI♭maj7grama
que has deixat, com FA7sempre, a mig fer
SI♭maj7damunt de la MI♭maj7taula.

I quan m'arriba ja l'hora SI♭maj7de dormir,
deixo la MI♭maj7clau sota de l'esSI♭maj7tora,
i faig conMI♭maj7versa amb les mosques i REmels mosquits
que em DOmfan companyia xoMI♭mcant contra els vidres.

MI♭maj7Deixa que et reculli quan no SI♭maj7tinguis força,
MI♭maj7deixa'm que t'expliqui per què SI♭maj7soc com soc.
MI♭maj7Diuen que els anys et REmfan més savi.
DOmCreu-me que s'equiSI♭maj7voquen.
MI♭maj7Deixa que et reculli quan no SI♭maj7tinguis força,
MI♭maj7deixa'm que t'expliqui per què SI♭maj7soc com soc.
MI♭maj7Diuen que els anys et REmfan més savi.
DOmCreu-me que s'equiSI♭maj7voquen.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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